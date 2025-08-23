Main Menu

  • गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों के बीच वकील ने दिया बड़ा अपडेट

Edited By Radhika,Updated: 23 Aug, 2025 02:09 PM

amidst news of govinda and sunita ahuja s divorce lawyer gave a big update

मशहूर अभिनेता गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की अटकलें फिर सामने आने पर गोविंदा के प्रबंधक ने इसे ‘‘पुरानी खबर'' करार दिया और कहा है कि वे अलग नहीं हो रहे हैं।

नेशनल डेस्क: मशहूर अभिनेता गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की अटकलें फिर सामने आने पर गोविंदा के प्रबंधक ने इसे ‘‘पुरानी खबर'' करार दिया और कहा है कि वे अलग नहीं हो रहे हैं। ऐसी खबर सामने आई थी सुनीता ने व्यभिचार, क्रूरता और छोड़े जाने का हवाला देते हुए पांच दिसंबर 2024 को बांद्रा परिवार अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी थी। गोविंदा के प्रबंधक शशि सिन्हा ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘यह वही पुरानी खबर है जो छह-सात महीने पहले आई थी। सुनीता ने छह-सात महीने पहले तलाक की अर्जी दी थी अब सब कुछ सुलझ रहा है। एक-दो हफ्ते में सबको खबर पता चल जाएगी।''

PunjabKesari

उन्होंने कहा, ‘‘पूरा परिवार गणेश चतुर्थी का त्योहार साथ मनाने वाला है, जिसके लिए सुनीता तैयारियों में व्यस्त हैं।'' गोविंदा के वकील ललित बिंदल ने भी तलाक संबंधी खबर को खारिज करते हुए इसे "पुरानी खबर" बताया। गोविंदा और सुनीता दोनों से ही इस पर प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया लेकिन वे उपलब्ध नहीं हो सके। इस साल फरवरी में दोनों के तलाक की खबरें आई थीं। गोविंदा और सुनीता की शादी को 38 साल हो गए हैं।

PunjabKesari

उस समय बिंदल ने पुष्टि की थी कि सुनीता ने ‘‘गलतफ़हमियों'' का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी है, जबकि अभिनेता के प्रबंधक ने कहा था कि दोनों के बीच केवल गोविंदा की फिल्म परियोजनाओं को लेकर मतभेद हैं। गोविंदा ने खुद इस पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया था लेकिन सुनीता ने कई साक्षात्कार दिए थे जिसमें दंपति के बीच तनाव के संकेत मिले थे। सुनीता ने कहा था कि वह अगले जन्म में गोविंदा से विवाह नहीं करना चाहतीं। दोनों के दो बच्चे हैं, टीना और यशवर्धन।

 

