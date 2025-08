2000-500 के नोटों के बंडल गिनते दिखे पूर्व MLA के साथी, आंध्र प्रदेश शराब घोटाले मामले का बड़ा VIDEO

नेशनल डेस्क : आंध्र प्रदेश शराब घोटाले की जांच में एसआईटी अधिकारियों को एक बड़ा सफलता हाथ लगी है। अधिकारियों को एक वीडियो मिला है, जिसमें पूर्व विधायक चेविरेड्डी के करीबी वेंकटेश नायडू नोटों की गड्डियां गिनते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो की असलियत और तारीख पर अब जोरदार चर्चा हो रही है।

11 करोड़ रुपये पहले ही जब्त

एसआईटी ने रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद इलाके में शराब घोटाले से जुड़े करीब 11 करोड़ रुपये पहले ही जब्त कर लिए थे। जांच के दौरान पता चला कि यह नकदी पिछले विधानसभा चुनावों से पहले विभिन्न जगहों पर छिपाकर रखी गई थी ताकि नकद राशि बांटी जा सके।

नोटों के बंडलों की गिनती का वीडियो मिला

एसआईटी को वेंकटेश नायडू का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें वह और उनके सहयोगी नकद नोटों के बंडलों को गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि नोटों के ये बंडल तैयार कर पेटियों में रखा गया था। वीडियो में बंद हो चुके 2000 रुपये और 500 रुपये के नोटों के बंडल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद पेड्डीरेड्डी वेंकट मिधुन रेड्डी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वेंकटेश नायडू का फोन भी एसआईटी के कब्जे में है, जिसमें वॉट्सऐप पर नोटों के बंडलों की वीडियो भी मिली है। वहीं, एक अन्य आरोपी राज केसी रेड्डी ने इस नकदी से अपना कोई लेना-देना होने से इंकार किया है।

SIT Finds Crore of rupees Cash Video on Liquor Scam accused Venkatesh Naidu’s Phone



The Special Investigation Team (SIT) has recovered a video from the mobile phone of Ex MLA Chevireddy Bhaskar Reddy’s associate Venkatesh Naidu, showing him counting crore of rupees in… pic.twitter.com/o22MVdrsOx