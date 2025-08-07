क्या सच में ATM से बंद हो गए हैं 500 रुपए के नोट? सरकार ने बताई सच्चाई, जानें वायरल खबरों का सच

Edited By Pardeep,Updated: 07 Aug, 2025 06:38 AM
नेशनल डेस्कः पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर ऐसी अफवाहें चल रही थीं कि सरकार 500 रुपए के नोटों को बंद करने जा रही है। लेकिन अब सरकार ने संसद में साफ-साफ कह दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है।
सरकार ने क्या कहा?
6 अगस्त 2025 को संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया: "500 रुपए के नोटों की आपूर्ति को बंद करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।" इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि 500 रुपए के नोट फिलहाल बंद नहीं होंगे और इनका उपयोग पहले की तरह जारी रहेगा।
फिर क्यों हो रही थी अफवाह?
इसकी शुरुआत हुई RBI के 28 अप्रैल 2025 के एक सर्कुलर से, जिसमें बैंकों और ATM ऑपरेटरों को निर्देश दिए गए कि वे ATM से 100 रुपए और 200 रुपए के नोट भी नियमित रूप से निकालें।
इसका मकसद था:
इसी सर्कुलर को गलत तरीके से पेश कर कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि ₹500 के नोट बंद हो रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
RBI का टाइमफ्रेम: छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ेगी
RBI ने ATM में 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित समयसीमा तय की है:
|तारीख
|लक्ष्य
|30 सितंबर 2025
|देश के 75% ATM में कम-से-कम एक कैसट से 100 रुपए या 200 रुपए के नोट निकलेंगे
|31 मार्च 2026
|यह बढ़कर 90% ATM तक पहुंचेगा
इसका मतलब है कि 500 रुपए के नोट खत्म नहीं हो रहे, बल्कि छोटे नोटों की सुलभता बढ़ाई जा रही है।
निवेश धोखाधड़ी पर भी सरकार सतर्क
संसद में चर्चा के दौरान मंत्री पंकज चौधरी ने निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी और ठगी को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि: “SEBI समेत कई सरकारी और प्रवर्तन एजेंसियां इस पर लगातार निगरानी रख रही हैं।”
