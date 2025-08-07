Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • क्या सच में ATM से बंद हो गए हैं 500 रुपए के नोट? सरकार ने बताई सच्चाई, जानें वायरल खबरों का सच

क्या सच में ATM से बंद हो गए हैं 500 रुपए के नोट? सरकार ने बताई सच्चाई, जानें वायरल खबरों का सच

Edited By Pardeep,Updated: 07 Aug, 2025 06:38 AM

are 500 rupee notes going to be banned the government gave clear information in

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर ऐसी अफवाहें चल रही थीं कि सरकार ₹500 के नोटों को बंद करने जा रही है।

नेशनल डेस्कः पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर ऐसी अफवाहें चल रही थीं कि सरकार 500 रुपए के नोटों को बंद करने जा रही है। लेकिन अब सरकार ने संसद में साफ-साफ कह दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है।

सरकार ने क्या कहा?

6 अगस्त 2025 को संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया: "500 रुपए के नोटों की आपूर्ति को बंद करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।" इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि 500 रुपए के नोट फिलहाल बंद नहीं होंगे और इनका उपयोग पहले की तरह जारी रहेगा।

फिर क्यों हो रही थी अफवाह?

इसकी शुरुआत हुई RBI के 28 अप्रैल 2025 के एक सर्कुलर से, जिसमें बैंकों और ATM ऑपरेटरों को निर्देश दिए गए कि वे ATM से 100 रुपए  और 200 रुपए के नोट भी नियमित रूप से निकालें।

इसका मकसद था:

और ये भी पढ़े

  • जनता को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए छोटे मूल्य के नोट आसानी से उपलब्ध कराना

  • ATM में छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ाना

इसी सर्कुलर को गलत तरीके से पेश कर कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि ₹500 के नोट बंद हो रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।

RBI का टाइमफ्रेम: छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ेगी

RBI ने ATM में 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित समयसीमा तय की है:

तारीख लक्ष्य
30 सितंबर 2025 देश के 75% ATM में कम-से-कम एक कैसट से 100 रुपए या 200 रुपए  के नोट निकलेंगे
31 मार्च 2026 यह बढ़कर 90% ATM तक पहुंचेगा

इसका मतलब है कि 500 रुपए  के नोट खत्म नहीं हो रहे, बल्कि छोटे नोटों की सुलभता बढ़ाई जा रही है।

निवेश धोखाधड़ी पर भी सरकार सतर्क

संसद में चर्चा के दौरान मंत्री पंकज चौधरी ने निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी और ठगी को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि: “SEBI समेत कई सरकारी और प्रवर्तन एजेंसियां इस पर लगातार निगरानी रख रही हैं।”

SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया):

  • 76 धोखाधड़ी मामलों की जांच अभी भी चल रही है (अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक)

  • ₹949.43 करोड़ की अवैध कमाई की वसूली की गई

ED (प्रवर्तन निदेशालय):

  • 220 मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच की गई (जनवरी 2020 से जुलाई 2025 तक)

  • ये मामले PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत दर्ज हुए हैं

CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड):

  • 9 मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) घोटाले पकड़े गए, जिनमें आम लोगों को लालच देकर निवेश कराया गया था

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!