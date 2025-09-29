एशिया कप 2025: चैंपियन टीम इंडिया पर हुई पैसों की बरसात, पाकिस्तान को भी मिली मोटी रकम

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया और एशिया की सबसे सफल टीम होने का रिकॉर्ड और मजबूत कर लिया।

नेशनल डेस्कः दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया और एशिया की सबसे सफल टीम होने का रिकॉर्ड और मजबूत कर लिया। पाकिस्तान का तीसरी बार एशिया कप जीतने का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया।

भारतीय टीम को मिली मोटी इनामी राशि

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खिताब जीतने वाली भारतीय टीम को इस बार इनाम के तौर पर 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब ₹1.33 करोड़ रुपये) मिले। यह रकम पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी है। वहीं, फाइनल में हारने वाली पाकिस्तानी टीम को भी निराश होकर नहीं लौटना पड़ा। उपविजेता बनने के चलते पाकिस्तान को 75 हजार अमेरिकी डॉलर (करीब ₹66.50 लाख रुपये) प्राइज मनी के तौर पर दिए गए।

पिछले साल से बड़ा इजाफा

साल 2023 में भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप जीता था। उस समय भारत को लगभग ₹1.25 करोड़ रुपये इनाम मिला था। 2025 में एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने इनामी राशि में बड़ा इजाफा किया, जिससे इस बार चैंपियन टीम को और ज्यादा रकम हासिल हुई।

प्लेयर अवॉर्ड्स की इनामी राशि

फाइनल के बाद खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए गए।

प्लेयर ऑफ द मैच (Tilak Varma) – 5 हजार अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹4.43 लाख रुपये)

प्लेयर ऑफ द सीरीज (Abhishek Sharma) – 15 हजार अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹13.30 लाख रुपये), साथ ही ट्रॉफी और कार भी दी गई।

पहली बार भारत-पाकिस्तान का फाइनल

एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान आमने-सामने फाइनल खेले। दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा हाई-वोल्टेज रहता है और करोड़ों फैन्स की निगाहें टिकी रहती हैं।

फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 146 रन बनाए, जिसे भारत ने तिलक वर्मा (69*) और शिवम दुबे (33) की पारियों की बदौलत 19.4 ओवर में हासिल कर लिया।

भारत का दबदबा बरकरार

हाल के सालों में पाकिस्तान कभी-कभार ही भारत को कड़ी टक्कर दे पाया है। एशिया कप 2025 में भी टीम इंडिया का दबदबा साफ नजर आया।