Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | UAE सरकार ने की मदद, भारत से नहीं मिला जवाब… दुबई से लौटे सांसद ने केंद्र पर साधा निशाना

UAE सरकार ने की मदद, भारत से नहीं मिला जवाब… दुबई से लौटे सांसद ने केंद्र पर साधा निशाना

Edited By Updated: 07 Mar, 2026 12:11 AM

the mp who returned from dubai targeted the centre

जालना के कांग्रेस सांसद कल्याण काले ने शुक्रवार को ईरान संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में फंसे हुए भारतीयों के सिलसिले में केंद्र सरकार की ओर से की गयी कार्रवाई और समर्थन की कथित कमी की आलोचना की। बृहस्पतिवार को दुबई से लौटे काले ने...

नेशनल डेस्क : जालना के कांग्रेस सांसद कल्याण काले ने शुक्रवार को ईरान संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में फंसे हुए भारतीयों के सिलसिले में केंद्र सरकार की ओर से की गई कार्रवाई और समर्थन की कथित कमी की आलोचना की। बृहस्पतिवार को दुबई से लौटे काले ने पत्रकारों को बताया कि हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद वहां लोग दहशत में हैं।

कांग्रेस सांसद ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले से एक दिन पहले, 27 फरवरी से दुबई में फंसे थे। काले ने दावा किया, ''मैंने विमानन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को ईमेल भेजे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे समय में सरकार को प्रेसवार्ता करके विदेश में फंसे लोगों और उनके परिवारों को आश्वासन देना चाहिए था। दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं हुआ।'' उन्होंने संकट के दौरान यूएई सरकार द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि वहां की सरकार ने राहत प्रदान की, वीजा की अवधि बढ़ाई और होटलों में ठहरने की व्यवस्था की।

काले ने बताया कि होटलों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे फंसे हुए लोगों से पैसे न लें। उन्होंने कहा, ''हमारा होटल अमेरिकी दूतावास से लगभग 10 किलोमीटर दूर था, जिस पर कथित तौर पर तनाव के दौरान हमला हुआ था। स्वाभाविक रूप से, उस दौरान लोग चिंतित और परेशान थे।''

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!