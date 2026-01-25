Gold Rate Today : सोने के दामों में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी, जानें 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

देश में बीते एक सप्ताह के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 16,480 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है, जबकि 22 कैरेट सोने में 15,100 रुपये की बढ़त दर्ज की गई। वहीं चांदी की कीमतों में करीब 40,000 रुपये...

नेशनल डेस्क : देश में सोने के दामों में बीते एक सप्ताह के दौरान जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। वीकली आधार पर सोना रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले सात दिनों में 24 कैरेट सोने के दाम 16,480 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गए हैं। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत में भी 15,100 रुपये की मजबूती दर्ज की गई है।

अगर मौजूदा कीमतों की बात करें, तो 25 जनवरी 2026 को दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,60,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,47,050 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना नए रिकॉर्ड बना रहा है और हाजिर सोने का भाव 4,967.41 डॉलर प्रति औंस के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

देश के अन्य बड़े शहरों में भी सोने की कीमतें लगभग समान स्तर पर बनी हुई हैं। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,60,260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,46,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसी तरह पुणे और बेंगलुरु में भी 24 कैरेट सोने की कीमत 1,60,260 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,900 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इस तेजी के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण भी अहम माने जा रहे हैं। निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर 2026 के लिए सोने के दाम का अनुमान बढ़ा दिया है। पहले जहां अनुमान 4,900 डॉलर प्रति औंस का था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 5,400 डॉलर प्रति औंस कर दिया गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि वैश्विक नीतिगत जोखिमों से बचाव के लिए निजी निवेशक सोने में निवेश बनाए रखेंगे और आने वाले समय में इसकी बिकवाली कम होगी।

इसके अलावा अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं भी सोने की कीमतों को समर्थन दे रही हैं। माना जा रहा है कि अगर ब्याज दरें घटती हैं, तो सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में निवेश बढ़ सकता है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक 27 और 28 जनवरी को होने वाली है, जिस पर दुनियाभर के निवेशकों की नजर टिकी हुई है।