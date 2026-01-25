मनाली में सैलानियों के लिए मुसीबत! 8 किमी लंबा जाम, होटल फुल...सड़क पर फंसे हजारों लोग

Edited By Pardeep, Updated: 25 Jan, 2026 03:54 AM

हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में सैलानियों के लिए छुट्टियों का मज़ा अब मुसीबत में बदल गया है।

नेशनल डेस्कः हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में सैलानियों के लिए छुट्टियों का मज़ा अब मुसीबत में बदल गया है। कुल्लू जिले के मनाली की ओर जाने वाली सड़कों पर भीषण ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, जहां गाड़ियां घंटों से रेंग भी नहीं पा रहीं। सबसे खराब हालात कोठी से मनाली के बीच देखने को मिल रहे हैं, जहां करीब 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है।



बर्फबारी और लॉन्ग वीकेंड ने बढ़ाई परेशानी

इस भारी जाम की दो बड़ी वजहें हैं:

बर्फबारी की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली पहुंच गए, लेकिन सड़कों पर बर्फ जमने और वाहनों की संख्या बढ़ने से हालात बिगड़ गए।



मनाली में होटल 100% फुल, लोग कुल्लू की ओर जा रहे

मनाली में होटलों की ऑक्यूपेंसी 100% हो चुकी है। जगह न मिलने पर कई सैलानी अब कुल्लू की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इससे आसपास के इलाकों पर भी दबाव बढ़ गया है।



24 घंटे बाद भी नहीं खुला जाम, हजारों पर्यटक फंसे

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रैफिक जाम शुक्रवार शाम से शुरू हुआ। 24 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई। हजारों पर्यटक अपनी गाड़ियों में ही फंसे हुए हैं और कई जगहों पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया है। तस्वीरों में गाड़ियां मोटी बर्फ की चादर से ढकी नजर आ रही हैं।



पूरे हिमाचल में 685 सड़कें बंद

बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश में कुल 685 सड़कें बंद हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित जिले ये हैं:

लाहौल-स्पीति (जनजातीय जिला) – 292 सड़कें

चंबा – 132

मंडी – 126

कुल्लू – 79

सिरमौर – 29

किन्नौर – 20

कांगड़ा – 4

ऊना – 2

सोलन – 1

शिमला के आगे ट्रैफिक पूरी तरह बंद

शिमला से आगे ढली (शिमला से 10 किमी आगे) के बाद ट्रैफिक रोक दिया गया है। हिंदुस्तान-तिब्बत रोड का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है।

ये इलाके पूरी तरह कटे

भारी बर्फबारी के कारण पूरा किन्नौर जिला, शिमला जिले के नारकंडा, जुब्बल, कोटखाई, कुमारसैन, खड़ापथर, रोहड़ू और चौपाल पूरी तरह संपर्क से कट गए हैं।

26 से 28 जनवरी तक भारी बर्फबारी-बारिश का अलर्ट

हिमाचल सरकार ने पूरे राज्य के लिए एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 जनवरी के बीच एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) राज्य में तेज बारिश और भारी बर्फबारी ला सकता है।

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ रविवार तक सक्रिय रहेगा, इससे और ज्यादा बर्फ और बारिश हो सकती है। साथ ही कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है:

घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी

जिले: कांगड़ा, मंडी, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर

सैलानियों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप हिमाचल या मनाली जाने का प्लान बना रहे हैं:

मौसम और सड़क स्थिति जरूर चेक करें

बर्फबारी में बिना जरूरी तैयारी सफर न करें

प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें

फिलहाल मनाली की खूबसूरती बर्फ से ढकी जरूर है, लेकिन हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।