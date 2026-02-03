Main Menu

Gold Rate Today : लगातार गिरावट के बाद आज सोना हुआ महंगा, जानें 10 ग्राम गोल्ड की ताजा कीमत

03 Feb, 2026 12:35 PM

prices have increased today know the latest rate for 10 grams of gold

लगातार गिरावट के बाद 3 फरवरी को सोने की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिली। घरेलू वायदा बाजार में सोने के दाम बढ़े, जिससे निवेशकों और खरीदारों को राहत मिली है। एमसीएक्स पर सोना मजबूत हुआ, जबकि सर्राफा बाजार में भी शहरों के अनुसार भाव ऊंचे स्तर पर बने...

नेशनल डेस्क : घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार, 3 फरवरी को सोने और चांदी के दामों में तेज उछाल देखने को मिला। Multi Commodity Exchange (MCX) पर सोना और चांदी दोनों ही मजबूत बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। सोने की कीमतों में करीब 5 हजार रुपये तक की तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में लगभग 17 हजार रुपये प्रति किलो का उछाल देखा गया।

MCX पर 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर सुबह 1,44,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। पिछले कारोबारी दिन सोना 1,41,669 रुपये पर बंद हुआ था। सुबह करीब 10 बजे सोना 1,46,514 रुपये के स्तर पर ट्रेड करता दिखा और शुरुआती कारोबार में यह 1,49,518 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर तक पहुंच गया।

चांदी की बात करें तो एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर 2,53,409 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा था। यह पिछले दिन के मुकाबले करीब 17,000 रुपये की बढ़त को दर्शाता है। शुरुआती सत्र में चांदी ने 2,57,480 रुपये प्रति किलो का उच्च स्तर भी छुआ।

दिल्ली 

  • 24 कैरेट - ₹1,51,900 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,39,250 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,13,960 (प्रति 10 ग्राम)

मुंबई 

  • 24 कैरेट - ₹1,51,750 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,39,100 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,13,810 (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई 

  • 24 कैरेट - ₹1,53,060 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,40,300 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,20,000 (प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता 

  • 24 कैरेट - ₹1,51,750 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,39,100 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,13,810 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद 

  • 24 कैरेट - ₹1,51,800 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,39,150 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,13,860 (प्रति 10 ग्राम)

लखनऊ 

  • 24 कैरेट - ₹1,51,900 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,39,250 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,13,960 (प्रति 10 ग्राम)

विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों और घरेलू मांग के कारण कीमती धातुओं में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में जो लोग आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लेने की सलाह दी जा रही है।

