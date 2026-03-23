भारत में ₹95 लीटर... तो पाकिस्तान में कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल-डीजल, जानें सिलेंडर का भी रेट

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर भारत और पाकिस्तान के पेट्रोल-डीजल व गैस के दामों पर अलग-अलग देखने को मिल रहा है। भारत में पेट्रोल लगभग ₹95 प्रति लीटर पर स्थिर है, जबकि पाकिस्तान में कीमतें ₹320 प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच गई हैं। वहीं गैस...

नेशनल डेस्क : मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है। तीन हफ्तों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। इस युद्ध का असर अब केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर दिखाई देने लगा है। खासकर ऊर्जा आपूर्ति पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है, जिससे कई देशों में तेल और गैस की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है।

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी का असर

ईरान ने महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हालांकि ईरान का कहना है कि यह रोक केवल दुश्मन देशों के लिए है, लेकिन इस फैसले का असर व्यापक रूप से पड़ रहा है। यह मार्ग दुनिया में तेल सप्लाई का एक प्रमुख रास्ता है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की बाधा का असर कई देशों पर पड़ना तय है।

पाकिस्तान में तेल संकट गहराया

इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है। वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ मामलों में तेल की कीमतों में 200 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है।

सरकार ने हाल ही में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। खासतौर पर हाई-ऑक्टेन ईंधन पर लगने वाले शुल्क को 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। हालांकि सरकार का दावा है कि इस बढ़ोतरी का असर सार्वजनिक परिवहन के किराए पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर महंगाई का दबाव साफ नजर आ रहा है।

पेट्रोल-डीजल के बढ़े हुए दाम

पाकिस्तान में मौजूदा समय में डीजल की कीमत लगभग 335.86 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि पेट्रोल करीब 321.17 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा, लाइट डीजल ऑयल की कीमत भी 300 रुपए प्रति लीटर से ऊपर है। ये कीमतें आम जनता के लिए काफी भारी साबित हो रही हैं और परिवहन समेत कई क्षेत्रों पर असर डाल रही हैं।

रसोई गैस भी महंगी

तेल के साथ-साथ रसोई गैस की कीमतों में भी तेजी आई है। पाकिस्तान में एलपीजी गैस लगभग 225.84 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। एक घरेलू सिलेंडर (करीब 11.8 किलो) की कीमत 2600 रुपए से ज्यादा हो गई है। इससे घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ रहा है और लोगों को रोजमर्रा के खर्च में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में अभी राहत

जहां पाकिस्तान में हालात गंभीर हैं, वहीं भारत में अभी तक तेल और गैस की कीमतों पर बड़ा असर नहीं देखा गया है। हालांकि वैश्विक हालात के कारण सप्लाई पर कुछ दबाव जरूर पड़ा है, लेकिन कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

भारत में LPG सिलेंडर की कीमत अलग-अलग राज्यों में लगभग 900 से 1000 रुपए के बीच है। वहीं पेट्रोल की कीमत भी करीब 95 रुपए प्रति लीटर के आसपास बनी हुई है, जिससे आम लोगों को फिलहाल राहत मिली हुई है।

आगे क्या हो सकता है असर

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी लंबी चलती है, तो इसका असर भारत समेत अन्य देशों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल भारत सुरक्षित स्थिति में है, लेकिन वैश्विक बाजार की अनिश्चितता को देखते हुए आगे कीमतों में बदलाव संभव है।