भारत-बांग्लादेश में बढ़ा तनाव, ढाका ने दिल्ली से अपना उच्चायुक्त एमरजैंसी वापस बुलाया

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 01:20 PM

Dhaka: भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्तों में बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश ने अपने भारत में तैनात उच्चायुक्त एम. रियाज हमीदुल्लाह को आपात आधार पर ढाका बुला लिया है। उन्हें मंगलवार रात ही ढाका पहुंचते देखा गया। इसका कारण दोनों देशों की हालिया खटास और तनावपूर्ण स्थिति है। विश्लेषकों की राय में इस कदम से साफ़ संकेत मिलता है कि दोनों देशों की राजनयिक बातचीत फिलहाल संतुलित स्थिति में नहीं है। हालांकि उच्चायुक्त को बुलाना हमेशा नकारात्मक ही नहीं होता  यह दोनों पक्षों के बीच मामले पर गहन चर्चा और समाधान निकालने की कोशिश भी हो सकती है। 

 

क्यों बुलाया गया उच्चायुक्त? 
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ‘आपात बुलावा’ जारी कर रियाज हमीदुल्लाह को ढाका बुलाया, ताकि भारत-बांग्लादेश रिश्तों की वर्तमान स्थिति और दोनों देशों के बीच बढ़ते मतभेदों पर चर्चा की जा सके। 2025 के अंत में भारत-बांग्लादेश संबंधों में खटास बढ़ी है। भारत ने सुरक्षा और कंसुलर कारणों से बांग्लादेश में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। उस निर्णय से बरामद वित्तीय वीजा सेवाओं पर असर पड़ा, जिससे ढाका की नाराज़गी बढ़ी। 
 
शरीफ उस्मान हादी की हत्या और विवाद
 बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद यहाँ राजनीतिक और सामाजिक तनाव फैल गया। इस मामले को लेकर दोनों देशों में संवेदनशील कूटनीतिक वातावरण उत्पन्न हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए उच्चायुक्त को बुलाया गया माना जा रहा है। 
 

राजनीतिक माहौल और असर 
इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल और भारत के साथ विधिवत बातचीत में आंशिक असहमति भी तनाव को बढ़ाने वाली स्थितियों में एक प्रमुख वजह रही है। यह कूटनीतिक कदम इसी संदर्भ में उठाया गया है। 
 

