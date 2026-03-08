Bank FD rate hike: इन बैंकों ने बदली अपनी ब्याज दरें, मिलेगा बेहतर रिटर्न, देखें लेटेस्ट रेट

मार्च 2026 में कई बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बदलाव किया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक और बंधन बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की जमा पर नई दरें लागू की हैं। इन संशोधनों के बाद कुछ बैंक वरिष्ठ नागरिकों को...

नेशनल डेस्कः देश के कई प्रमुख बैंकों ने मार्च 2026 में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरों के लागू होने के बाद कुछ बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 8.10% तक का आकर्षक ब्याज दे रहे हैं। हाल ही में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक और बंधन बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर अपनी ब्याज दरों में संशोधन किया है, जो अलग-अलग अवधि की जमा योजनाओं पर लागू होंगी।

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों को संशोधित किया है। बैंक की नई दरें 6 मार्च 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं। संशोधित दरों के अनुसार सामान्य ग्राहकों को 5 साल की एफडी पर अधिकतम 7.90% तक ब्याज मिल सकता है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को इसी अवधि की जमा पर अधिकतम 8.10% तक का रिटर्न दिया जा रहा है।

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)

एचडीएफसी बैंक ने भी 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर एक खास अवधि के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक की संशोधित दरें 6 मार्च 2026 से लागू हैं। बदलाव के बाद सामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दरें 2.75% से 6.50% के बीच हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को अब 3.25% से 7% तक ब्याज मिल रहा है।

यस बैंक (Yes Bank)

यस बैंक ने 5 मार्च 2026 से 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर नई ब्याज दरें लागू की हैं। बैंक सामान्य ग्राहकों को 3.25% से 7% तक ब्याज दे रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दरें 3.75% से 7.75% तक निर्धारित की गई हैं। बैंक की सबसे अधिक ब्याज दर 36 महीने से लेकर 60 महीने से कम अवधि की एफडी पर दी जा रही है।

बंधन बैंक (Bandhan Bank)

बंधन बैंक ने भी 5 मार्च 2026 से अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरों में संशोधन किया है। नई दरों के मुताबिक सामान्य ग्राहकों को 2.95% से 7.25% तक का ब्याज मिल रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दरें 3.70% से 7.75% के बीच तय की गई हैं। बैंक 2 साल से लेकर 3 साल से कम अवधि की एफडी पर सबसे अधिक ब्याज दे रहा है।