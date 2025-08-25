Bank Holidays: सितंबर में 15 बंद रहेंगे बैंक, चेक कर लें पूरी लिस्ट, कहीं लटक न जाए आपका लोन, चेक या बैंक का कोई दूसरा काम!

Edited By Radhika,Updated: 25 Aug, 2025 11:43 AM

नेशनल डेस्क: बैंक के अधिकतर काम अब ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी काम जैसे बड़ी रकम जमा करना, RTGS करना या लोन से जुड़े मामलों के लिए बैंक जाना पड़ता है। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक कब खुले रहेंगे। अगर आप बिना जानकारी के बैंक जाते हैं और वह बंद मिलता है, तो आपका समय बर्बाद हो सकता है और ज़रूरी काम भी रुक सकते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट ज़रूर देख लें। अगले महीने अलग- अलग राज्यों में इन 15 दिनों के लिए बैंक बंद होने वाले हैं। आइए देखते हैं पूरी लिस्ट कि कौन सी जगह पर किस वजह के चलते बैंक बंद रहने वाले हैं-

त्योहारी सीज़न के चलते एटीएम सेवाएं भी होती हैं प्रभावित-

बैंकों की लंबी छुट्टियों का सीधा असर एटीएम सेवाओं पर पड़ता है। इन छुट्टियों के चलते एटीएम मशीनों में ज़रूरत के हिसाब से कैश नहीं डाला जा पाता। इसी वजह से त्योहारों के समय अक्सर एटीएम में कैश की कमी हो जाती है। अगर आपको आने वाले दिनों में कैश की ज़रूरत है, तो समय रहते ही कैश निकाल लेना बेहतर होगा। ऐसा करके आप असुविधा से बच सकते हैं।