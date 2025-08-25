Main Menu

Bank Holidays: सितंबर में 15 बंद रहेंगे बैंक, चेक कर लें पूरी लिस्ट, कहीं लटक न जाए आपका लोन, चेक या बैंक का कोई दूसरा काम!

Edited By Radhika,Updated: 25 Aug, 2025 11:43 AM

bank holidays banks will remain closed on 15 days in september

बैंक के अधिकतर काम अब ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी काम जैसे बड़ी रकम जमा करना, RTGS करना या लोन से जुड़े मामलों के लिए बैंक जाना पड़ता है। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक कब खुले रहेंगे।

नेशनल डेस्क: बैंक के अधिकतर काम अब ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी काम जैसे बड़ी रकम जमा करना, RTGS करना या लोन से जुड़े मामलों के लिए बैंक जाना पड़ता है। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक कब खुले रहेंगे। अगर आप बिना जानकारी के बैंक जाते हैं और वह बंद मिलता है, तो आपका समय बर्बाद हो सकता है और ज़रूरी काम भी रुक सकते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट ज़रूर देख लें। अगले महीने अलग- अलग राज्यों में इन 15 दिनों के लिए बैंक बंद होने वाले हैं। आइए देखते हैं पूरी लिस्ट कि कौन सी जगह पर किस वजह के चलते बैंक बंद रहने वाले हैं- 

PunjabKesari

तारीख

जोन/ जगह

कारण

3 सितंबर 

रांची और पटना जोन

कर्मा पूजा के चलते

4 सितंबर 

कोच्चि जोन

फर्स्ट ओणम

5 सितंबर

अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, कानपुर, कोच्ची, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, रांची, श्रीनगर और विजयवाड़ा जोन में बैंक बंद

ईद-ए-मिलाद/मिलाद-उन-नबी/थिरुवोनम/मिलाद-ए-शरीफ के चलते

6 सितंबर

जम्मू, श्रीनगर और गंगटोक

ईद-ए-मिलाद के चलते

7 सितंबर

बैंकों में सार्वजनिक अवकाश

रविवार

12 सितंबर

ईद-ए-मिलाद के बाद के शुक्रवार के चलते

ईद-ए-मिलाद के बाद के शुक्रवार के चलते

 

 

 

13 सितंबर

बैंकों की छुट्टी

महीने का दूसरे शनिवार

14 सितंबर

बैंकों का सार्वजनिक अवकाश

रविवार

21 सितंबर

देशभर में बैंक बंद

रविवार

22 सितंबर

नवरात्र स्थापना के चलते

नवरात्र स्थापना के चलते

23 सितंबर

जम्मू में

महाराजा हरि सिंह जयंती

27 सितंबर

देशभर में बैंक बंद

महीने के चौथे शनिवार के चलते

28 सितंबर

बैंक बंद रहेंगे

रविवार

29 सितंबर

कोलकाता, गुवाहाटी और श्रीनगर

महा सप्तमी/दुर्गा पूजा के चलते

30 सितंबर

कोलकाता, त्रिपुरा, भुवनेश्वर, अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे

महा अष्टमी/दुर्गा पूजा के चलते

 

PunjabKesari

त्योहारी सीज़न के चलते एटीएम सेवाएं भी होती हैं प्रभावित-  

बैंकों की लंबी छुट्टियों का सीधा असर एटीएम सेवाओं पर पड़ता है। इन छुट्टियों के चलते एटीएम मशीनों में ज़रूरत के हिसाब से कैश नहीं डाला जा पाता। इसी वजह से त्योहारों के समय अक्सर एटीएम में कैश की कमी हो जाती है। अगर आपको आने वाले दिनों में कैश की ज़रूरत है, तो समय रहते ही कैश निकाल लेना बेहतर होगा। ऐसा करके आप असुविधा से बच सकते हैं।

 

 

