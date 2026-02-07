Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | 31 March Bank Holiday Cancel: RBI ने इन जगहों पर रद्द की 31 मार्च को बैंकों की छुटी, चेक करें लिस्ट

31 March Bank Holiday Cancel: RBI ने इन जगहों पर रद्द की 31 मार्च को बैंकों की छुटी, चेक करें लिस्ट

Edited By Updated: 07 Feb, 2026 06:21 PM

rbi has cancelled bank holidays on march 31 in these areas check the list

RBI ने 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती होने के बावजूद देशभर के प्रमुख बैंकों में छुट्टी कैंसिल कर दी है। RBI ने एक ताजा सर्कुलर जारी कर उन सभी 'एजेंसी बैंकों' (Agency Banks) की छुट्टी रद्द कर दी है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकिंग कामकाज संभालते...

Bank Holiday Cancel: RBI ने 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती होने के बावजूद देशभर के प्रमुख बैंकों में छुट्टी कैंसिल कर दी है। RBI ने एक ताजा सर्कुलर जारी कर उन सभी 'एजेंसी बैंकों' (Agency Banks) की छुट्टी रद्द कर दी है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकिंग कामकाज संभालते हैं। आमतौर पर वित्त वर्ष (Financial Year) के आखिरी दिन बैंकों में सरकारी काम का भारी बोझ होता है, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

छुट्टी रद्द करने के पीछे का कारण

31 मार्च चालू वित्त वर्ष 2025-26 का अंतिम दिन है। सरकार चाहती है कि साल के अंत में होने वाले सभी Revenue Collection, टैक्स भुगतान, पेंशन वितरण और सरकारी चालानों का निपटारा उसी दिन हो जाए। यदि उस दिन बैंक बंद रहते, तो ये सभी ट्रांजैक्शन अगले वित्त वर्ष में चले जाते, जिससे सरकारी खातों के मिलान में दिक्कत आ सकती थी।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

कौन से बैंक खुले रहेंगे?

RBI के निर्देशानुसार, सरकार का कामकाज संभालने वाले सभी 'एजेंसी बैंक' खुले रहेंगे। इनमें शामिल हैं:

  • सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक: जैसे भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) और केनरा बैंक आदि।
  • प्राइवेट बैंक: एचडीएफसी बैंक (HDFC), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI), एक्सिस बैंक (Axis), आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक जैसे प्रमुख बैंक भी इस दिन सक्रिय रहेंगे।

इन राज्यों में अब नहीं होगी छुट्टी

शुरुआती कैलेंडर में महावीर जयंती के कारण उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बैंकों की छुट्टी तय थी, लेकिन अब इन सभी राज्यों में बैंक शाखाएं सामान्य रूप से काम करेंगी।

ग्राहकों और टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी जानकारी

1.      बैंक टाइमिंग: बैंक शाखाएं पूरे कार्यदिवस के लिए खुली रहेंगी। ग्राहक न केवल सरकारी काम बल्कि अपनी सामान्य बैंकिंग के लिए भी जा सकते हैं।

2.      टैक्स भुगतान: टैक्सपेयर्स के लिए यह राहत की खबर है। वे इनकम टैक्स या जीएसटी चालान जमा करने के लिए आखिरी दिन भी बैंक पहुंच सकते हैं।

3.      शेयर बाजार रहेगा बंद: बैंक खुले होने के बावजूद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में महावीर जयंती के कारण कोई ट्रेडिंग नहीं होगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!