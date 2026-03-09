3-4 महीने बाद AC ऑन करने जा रहे हैं? तो सबसे पहले कराएं ये जरूरी काम

Edited By Mehak, Updated: 09 Mar, 2026 12:51 PM

नेशनल डेस्क : भारत में सर्दियों का मौसम आमतौर पर 3–4 महीने का होता है। इस दौरान ज्यादातर घरों और ऑफिसों में एयर कंडीशनर (AC) बंद रहते हैं। लंबे समय तक बंद रहने के कारण AC के अंदर धूल, मिट्टी, कूड़ा और यहां तक कि पंखियों या छोटे पक्षियों के अवशेष जमा हो जाते हैं।

AC को दोबारा चलाने से पहले सर्विसिंग क्यों जरूरी है

सर्दियों के बाद अगर AC को 4–5 महीने बाद चालू किया जाए, तो इसकी कूलिंग क्षमता प्रभावित हो सकती है। AC के फैन, फिल्टर और कूलिंग पाइपलाइन में जमा धूल और गंदगी को साफ करने के लिए प्रोफेशनल सर्विसिंग कराना जरूरी है। इससे AC सही तरीके से ठंडी हवा देता है और बिजली की खपत भी कम होती है।

पॉल्यूशन और गैस लीकेज का खतरा

खासकर शहरों में ज्यादा प्रदूषण होने के कारण AC के अंदर गैस लीकेज की समस्या भी हो सकती है। अगर AC सर्विसिंग नहीं कराई जाए, तो यह लीकेज समय रहते पकड़ा नहीं जाता और बाद में बड़ी समस्या बन सकती है। प्रोफेशनल सर्विसिंग से शुरुआती चरण में ही लीकेज का पता चल जाता है और समय रहते इसे ठीक किया जा सकता है।

बदबू और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां

बिना सर्विसिंग के AC को चालू करने पर अंदर जमा धूल और गंदगी की वजह से बदबू आने लगती है। इससे घर या ऑफिस का वातावरण अस्वस्थ और असहज हो सकता है। AC की नियमित सफाई और सर्विसिंग से इस समस्या को रोका जा सकता है।

बिजली बिल और AC की क्षमता

बिना सर्विसिंग के AC चलाने से इसकी कूलिंग क्षमता कम हो जाती है और बिजली का बिल 20–25% तक बढ़ सकता है। नियमित सर्विसिंग से AC स्मूद तरीके से चलता है, बेहतर कूलिंग देता है और बिजली की खपत भी कम होती है।

पेशेवर मैकेनिक से कराएं सर्विसिंग

AC की सर्विसिंग हमेशा किसी अनुभवी और पेशेवर मैकेनिक से ही कराएं। बिना अनुभव वाले व्यक्ति द्वारा की गई सर्विसिंग AC को नुकसान पहुंचा सकती है और भविष्य में महंगी मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है।

