Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | 3-4 महीने बाद AC ऑन करने जा रहे हैं? तो सबसे पहले कराएं ये जरूरी काम

3-4 महीने बाद AC ऑन करने जा रहे हैं? तो सबसे पहले कराएं ये जरूरी काम

Edited By Updated: 09 Mar, 2026 12:51 PM

before using your ac after months of rest follow these steps

सर्दियों के बाद AC लंबे समय तक बंद रहने से उसमें धूल, मिट्टी और कभी-कभी पक्षियों के पंख जैसे कचरा जमा हो जाता है। गर्मियों में इसे चालू करने से पहले प्रोफेशनल सर्विसिंग कराना जरूरी है। नियमित सर्विसिंग से बेहतर कूलिंग, स्मूद ऑपरेशन, बदबू से बचाव,...

नेशनल डेस्क : भारत में सर्दियों का मौसम आमतौर पर 3–4 महीने का होता है। इस दौरान ज्यादातर घरों और ऑफिसों में एयर कंडीशनर (AC) बंद रहते हैं। लंबे समय तक बंद रहने के कारण AC के अंदर धूल, मिट्टी, कूड़ा और यहां तक कि पंखियों या छोटे पक्षियों के अवशेष जमा हो जाते हैं।

AC को दोबारा चलाने से पहले सर्विसिंग क्यों जरूरी है

सर्दियों के बाद अगर AC को 4–5 महीने बाद चालू किया जाए, तो इसकी कूलिंग क्षमता प्रभावित हो सकती है। AC के फैन, फिल्टर और कूलिंग पाइपलाइन में जमा धूल और गंदगी को साफ करने के लिए प्रोफेशनल सर्विसिंग कराना जरूरी है। इससे AC सही तरीके से ठंडी हवा देता है और बिजली की खपत भी कम होती है।

यह भी पढ़ें - दिन में होगा अंधेरा... इस दिन लगेगा साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण

पॉल्यूशन और गैस लीकेज का खतरा

खासकर शहरों में ज्यादा प्रदूषण होने के कारण AC के अंदर गैस लीकेज की समस्या भी हो सकती है। अगर AC सर्विसिंग नहीं कराई जाए, तो यह लीकेज समय रहते पकड़ा नहीं जाता और बाद में बड़ी समस्या बन सकती है। प्रोफेशनल सर्विसिंग से शुरुआती चरण में ही लीकेज का पता चल जाता है और समय रहते इसे ठीक किया जा सकता है।

बदबू और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां

बिना सर्विसिंग के AC को चालू करने पर अंदर जमा धूल और गंदगी की वजह से बदबू आने लगती है। इससे घर या ऑफिस का वातावरण अस्वस्थ और असहज हो सकता है। AC की नियमित सफाई और सर्विसिंग से इस समस्या को रोका जा सकता है।

और ये भी पढ़े

बिजली बिल और AC की क्षमता

बिना सर्विसिंग के AC चलाने से इसकी कूलिंग क्षमता कम हो जाती है और बिजली का बिल 20–25% तक बढ़ सकता है। नियमित सर्विसिंग से AC स्मूद तरीके से चलता है, बेहतर कूलिंग देता है और बिजली की खपत भी कम होती है।

पेशेवर मैकेनिक से कराएं सर्विसिंग

AC की सर्विसिंग हमेशा किसी अनुभवी और पेशेवर मैकेनिक से ही कराएं। बिना अनुभव वाले व्यक्ति द्वारा की गई सर्विसिंग AC को नुकसान पहुंचा सकती है और भविष्य में महंगी मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!