35,000 रुपये से कम में ये हैं बेस्ट 1 Ton और 1.5 Ton Split AC ऑप्शन, पढ़ें काम की बात

Edited By Updated: 09 Mar, 2026 04:11 PM

these are the best 1 ton and 1 5 ton split ac options under rs 35000

गर्मी के मौसम में सही एयर कंडीशनर चुनना जरूरी हो जाता है, खासकर जब बजट सीमित हो। 35,000 रुपये से कम कीमत में बाजार में कई अच्छे 1 टन और 1.5 टन स्प्लिट एसी उपलब्ध हैं, जो तेज कूलिंग और एनर्जी सेविंग फीचर्स के साथ आते हैं। Hitachi, Hisense, Lloyd,...

नेशनल डेस्क : गर्मी शुरू होते ही घर में ठंडी हवा की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। लेकिन सही एयर कंडीशनर चुनना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, खासकर बजट की सीमा के कारण। अगर आप 35,000 रुपये से कम कीमत में एक अच्छा स्प्लिट एसी लेना चाहते हैं, तो बाजार में कई ऐसे मॉडल मौजूद हैं जो तेज कूलिंग, कॉपर कंडेंसर और एनर्जी सेविंग फीचर्स के साथ आते हैं।

Hitachi 1.5 Ton 3 Star Xpandable+ Inverter Split AC

Hitachi का 1.5 टन 3 स्टार Xpandable+ इन्वर्टर स्प्लिट एसी एडजस्टेबल कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। इसकी Xpandable+ तकनीक से जरूरत के अनुसार कूलिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें 100% कॉपर कंडेंसर है जो बेहतर कूलिंग और लंबी उम्र के लिए जाना जाता है। 4-वे स्विंग फीचर पूरे कमरे में ठंडी हवा फैलाता है। Ice Clean और डस्ट फिल्टर हवा को साफ रखते हैं। कीमत लगभग ₹32,999 है।

Hisense 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC

Hisense का 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर AC 5-in-1 कन्वर्टिबल कूलिंग सिस्टम के साथ आता है, जिसमें चार अलग-अलग मोड दिए गए हैं। इसमें कॉपर कंडेंसर और PM2.5 फिल्टर शामिल हैं जो हवा को साफ और कूलिंग को प्रभावी बनाते हैं। एंटी-कोरोजन प्रोटेक्शन AC की लाइफ बढ़ाता है। इसकी कीमत लगभग ₹31,990 है।

Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC

Lloyd का 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट AC भी 5-in-1 कन्वर्टिबल कूलिंग मोड के साथ आता है। इसमें कॉपर कंडेंसर और एंटी-वायरल + PM2.5 फिल्टर दिए गए हैं। यह कमरे की हवा को साफ रखने और कूलिंग को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसकी कीमत लगभग ₹30,990 है।

Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC

Daikin का 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर AC कॉपर कंडेंसर और PM2.5 फिल्टर के साथ आता है। इसमें ट्रिपल डिस्प्ले और Dew Clean तकनीक दी गई है, जिससे मेंटेनेंस आसान होता है। Coanda एयरफ्लो तकनीक पूरे कमरे में ठंडी हवा फैलाती है। इसकी कीमत लगभग ₹34,490 है।

LG 1 Ton 4 Star Dual Inverter Split AC

LG का 1 टन 4 स्टार ड्यूल इन्वर्टर AC AI Convertible 6-in-1 कूलिंग फीचर के साथ आता है। इसमें तेज कूलिंग और एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी दी गई है। 4-वे स्विंग फीचर हवा को पूरे कमरे में समान रूप से फैलाता है। कॉपर कंडेंसर और एंटी-वायरस HD फिल्टर भी मौजूद हैं। इसकी कीमत लगभग ₹34,490 है।

Blue Star 1 Ton 5 Star Wi-Fi Smart Inverter Split AC

Blue Star का 1 टन 5 स्टार वाई-फाई स्मार्ट इन्वर्टर AC कन्वर्टिबल 5-in-1 कूलिंग फीचर और DigiQ Hepta Sensor तकनीक के साथ आता है। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी, कॉपर कंडेंसर, Blue Fins प्रोटेक्शन और सेल्फ-डायग्नोसिस फीचर भी है। यह स्मार्ट तरीके से कूलिंग को कंट्रोल करता है और घर के हर हिस्से में ठंडक पहुंचाता है। कीमत लगभग ₹34,790 है।

