IPL 2026 से पहले CSK को तगड़ा झटका, ये खूंखार खिलाड़ी टीम से बाहर

आईपीएल 2026 के आगाज़ से ठीक पहले Chennai Super Kings को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। टीम के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज Nathan Ellis चोट के चलते पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण वह टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले...

नेशनल डेस्क : आईपीएल 2026 के आगाज़ से ठीक पहले Chennai Super Kings को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। टीम के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज Nathan Ellis चोट के चलते पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण वह टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। फिलहाल फ्रेंचाइजी ने उनके स्थान पर किसी नए खिलाड़ी की घोषणा नहीं की है।

डेथ ओवर प्लान पर असर

एलिस को टीम के डेथ ओवर के अहम गेंदबाज के रूप में देखा जा रहा था, ऐसे में उनका बाहर होना टीम की रणनीति पर सीधा असर डाल सकता है। CSK मैनेजमेंट अब उनके विकल्प की तलाश में जुटा हुआ है। उनकी गैरमौजूदगी में Matt Henry को प्लेइंग इलेवन में नियमित मौका मिलने की संभावना काफी बढ़ गई है।

टी20 में शानदार रिकॉर्ड, टीम को खलेगी कमी

नाथन एलिस के आंकड़े उनके प्रभाव को साफ दिखाते हैं। उन्होंने अपने टी20 करियर में 180 से ज्यादा मुकाबलों में 200 से अधिक विकेट हासिल किए हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने सीमित मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। ऐसे में उनका बाहर होना पांच बार की चैंपियन टीम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

तेज गेंदबाजी यूनिट में मौजूद विकल्प

CSK के पास हालांकि तेज गेंदबाजी के कई विकल्प मौजूद हैं। टीम में मैट हेनरी के अलावा Khaleel Ahmed, Mukesh Choudhary और गुरजपनीत सिंह जैसे गेंदबाज शामिल हैं।इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर Shivam Dube, Jamie Overton और अन्य खिलाड़ी भी तेज गेंदबाजी का विकल्प देते हैं।

कप्तानी में नया दौर, संतुलन की चुनौती

इस सीजन टीम की कमान Ruturaj Gaikwad के हाथों में है, जबकि अनुभवी MS Dhoni भी टीम का हिस्सा हैं। ऐसे में एलिस की गैरमौजूदगी कप्तान और टीम मैनेजमेंट के लिए संतुलन बनाने की चुनौती पेश कर सकती है, खासकर डेथ ओवर्स में जहां उनकी भूमिका अहम मानी जा रही थी।