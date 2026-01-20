Main Menu

BJP National president Live: 'नबीन जी मेरे बॉस हैं और मैं कार्यकर्ता', PM मोदी मंच से बोले

20 Jan, 2026

bjp national president live nabin ji is my boss and i am a worker pm modi

PM मोदी ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंच से एक बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा कि नितिन मेरे बॉस हैं और मैं उनका कार्यकर्ता।

BJP National president Live: PM मोदी के संबोधन के बाद नए अध्यक्ष नितिन नबीन के मंच से संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान पीएम के साथ अपनी पहली मुलाकात  को याद करते हुए एक किस्सा शेयर किया।

पीएम मोदी के साथ पहली मुलाकात का किस्सा किया याद

नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि जब वे राष्ट्रीय महासचिव थे, तब गुजरात के आनंद में एक 'सद्भावना मिशन' कार्यक्रम के दौरान उन्हें पहली बार पीएम मोदी (तब गुजरात के मुख्यमंत्री) के करीब आने का मौका मिला था। नबीन ने कहा, "मैंने देखा कि उस कार्यक्रम में मोदी जी प्रत्येक व्यक्ति की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब हम उनके ग्रीन रूम में मिले, तो उन्होंने बड़ी भावुकता से हमें समझाया कि आखिर गुजरात के कोने-कोने से इतने लोग वहां क्यों आए थे और उनकी भावनाएं क्या थीं।"

पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान 

PM मोदी ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंच से एक बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा कि नितिन मेरे बॉस हैं और मैं उनका कार्यकर्ता।
 

