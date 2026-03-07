Main Menu

ओम बिरला लोकसभा के अहंकारी और उत्पाती छात्रों को संभालना जानते हैं” — अविश्वास प्रस्ताव से पहले पीएम मोदी का बयान

07 Mar, 2026

pm modi on om birla

लोकसभा स्पीकर Om Birla के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में होने वाली बहस से पहले प्रधानमंत्री Narendra Modi ने उनका खुलकर समर्थन किया है।

नेशनल डेस्क: लोकसभा स्पीकर Om Birla के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में होने वाली बहस से पहले प्रधानमंत्री Narendra Modi ने उनका खुलकर समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिरला सदन की कार्यवाही को बेहद धैर्य और संयम के साथ चलाते हैं और लोकसभा के “अहंकारी व उत्पाती छात्रों” को भी संभालना अच्छी तरह जानते हैं। पीएम मोदी का यह बयान ऐसे समय आया है जब सोमवार को संसद में स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है।

कोटा में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी की टिप्पणी

प्रधानमंत्री राजस्थान के कोटा में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कोटा से सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कार्यशैली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिरला का स्वभाव बेहद शांत और संतुलित है और वे हर परिस्थिति में सदन को व्यवस्थित तरीके से चलाने की क्षमता रखते हैं।

“स्पीकर बनने के बाद दल से ऊपर उठकर काम”

पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर बनने के बाद ओम बिरला किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं रहते, बल्कि पूरे सदन के संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार, बिरला पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों को समान रूप से महत्व देते हैं और सदन में सभी की बात सुनने की कोशिश करते हैं।

सदन में संयम और धैर्य की मिसाल

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि कई बार संसद में तीखी बहस और शोर-शराबा होता है, लेकिन स्पीकर बिरला धैर्य के साथ स्थिति को संभालते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई सदस्य उग्र या आक्रामक व्यवहार करता है तो भी बिरला शांत रहते हैं और सदन की गरिमा बनाए रखते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव से पहले बढ़ी राजनीतिक चर्चा

विपक्ष की ओर से स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संसद का माहौल पहले से ही गरम है। सोमवार को होने वाली चर्चा में इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। हालांकि प्रधानमंत्री के खुले समर्थन के बाद यह स्पष्ट है कि सरकार की ओर से स्पीकर के प्रति भरोसा बरकरार है।

