CA Vikas Vohra और उनके छात्र Sparsh से सीख - CFA Level 1 में 1900 में से 1860 अंक हासिल करने की प्रेरक कहानी

नेशनल डेस्क : इस विशेष लेख में हम आपके लिए एक छात्र और उसके गुरु की प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। CA Vikas Vohra भारत के प्रतिष्ठित CFA मेंटर्स में से एक हैं, और उनके होनहार छात्र Sparsh Bansal ने CFA Level 1 परीक्षा में 1900 में से 1860 अंक हासिल कर एक शानदार उपलब्धि दर्ज की। आइए जानते हैं कि CFA institute in Delhi में सही मार्गदर्शन और सही सोच कैसे अकादमिक लक्ष्यों को असाधारण सफलता में बदल सकती है।

यह उपलब्धि असाधारण क्यों है?

CFA Level 1 में 1900 में से 1860 अंक प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है, जो बहुत कम अभ्यर्थी हासिल कर पाते हैं। Sparsh का यह स्कोर न केवल उनकी मेहनत का प्रमाण है, बल्कि यह अच्छे मार्गदर्शन के प्रभाव को भी दर्शाता है।

• प्रतिशत: 1860 ÷ 1900 ≈ 97.9% — लगभग परफेक्ट स्कोर

• दुर्लभता: 95% से अधिक अंक बहुत कम छात्र प्राप्त कर पाते हैं।

• तुलना: वैश्विक स्तर पर CFA Level 1 का औसत पास प्रतिशत लगभग 40–50% रहता है, ऐसे में यह स्कोर वास्तव में असाधारण है।

Sparsh का 97.9% स्कोर एक नई मिसाल कायम करता है। यह उपलब्धि और भी प्रभावशाली बन जाती है जब हम वैश्विक पास प्रतिशत को देखते हैं।

उन्होंने यह लक्ष्य अपनी समर्पित मेहनत और संरचित मार्गदर्शन के साथ हासिल किया। यह परिणाम लगातार अभ्यास, योजनाबद्ध अध्ययन और अनुशासन का नतीजा है। देर रात तक पढ़ाई, मॉक टेस्ट, और आत्म-संदेह के क्षण—इन सभी ने मिलकर इस सफलता को जन्म दिया। इस पूरी यात्रा में CA Vikas Vohra का मार्गदर्शन निर्णायक साबित हुआ।

सफलता के पीछे का संघर्ष

1860 अंक तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था। CFA का विस्तृत सिलेबस और CFA Study Material शुरुआत में डराने वाली थी। समय प्रबंधन और हर विषय की गहराई को समझना एक बड़ी चुनौती थी।

उन्हें अध्ययन के साथ-साथ प्रैक्टिस प्रश्न हल करने और अपनी प्रगति पर नजर रखने की आवश्यकता थी। कठिन समय में भी उन्होंने निरंतरता बनाए रखी। रोज़ाना की छोटी-छोटी सफलताओं ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, जिसमें उनके मेंटर का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। जैसा कि कहा जाता है - “सफलता कभी-कभार किए गए प्रयासों से नहीं, बल्कि निरंतर किए गए प्रयासों से मिलती है।”

मेंटरशिप और मार्गदर्शन

CA Vikas Vohra ने Sparsh की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका व्यावहारिक दृष्टिकोण रटने की बजाय मजबूत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर आधारित है।

वह नियमित रूप से वर्कशॉप आयोजित करते हैं। Sparsh ने डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस और Excel जैसी कार्यशालाओं में भाग लिया। इन सत्रों में सर ने प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया कि कैसे रेशियो एनालिसिस, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है और उन्हें Excel में लागू किया जाता है।

उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे छात्रों से व्यक्तिगत जुड़ाव बनाते हैं। वे केवल पढ़ाते नहीं, बल्कि अपने सपनों और लक्ष्यों को भी साझा करते हैं, जिससे छात्र बड़े लक्ष्य सोचने के लिए प्रेरित होते हैं। कई छात्र हेज फंड, इक्विटी फर्म या अपनी कंपनी शुरू करने के सपने साझा करते हैं, और सर उन्हें व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं।

उन्होंने Sparsh को विशेष रूप से 2600 प्रश्नों की प्रश्न बैंक हल करने पर जोर दिया। नियमित रिवीजन और मॉक टेस्ट उनकी रणनीति का अहम हिस्सा थे। Sparsh सप्ताहांत बैच में भाग लेते थे और हर क्लास में पूरा होमवर्क तथा अनेक सवालों के साथ आते थे। हर रविवार उनके सभी संदेह दूर किए जाते थे।

Vikas सर का सरल मंत्र:

• 2600 प्रश्नों की पूरी प्रश्न बैंक हल करें।

• पहले प्रश्न हल करें, फिर नोट्स देखें—इससे बेहतर स्पष्टता मिलती है।

• मॉक टेस्ट दें और अपनी गलतियों की समीक्षा करें।

• पाठ्यक्रम का बार-बार रिवीजन करें।

• सफलता की कुंजी है — एक्यूरेसी (Accuracy)।

इसी संयोजन ने Sparsh को 1860/1900 जैसे शानदार स्कोर तक पहुँचाया।

अभ्यर्थियों के लिए मुख्य सीख

Sparsh और CA Vikas Vohra ने कुछ महत्वपूर्ण सीख साझा कीं:

• निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है।

• रटने की बजाय कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान दें।

• केवल फार्मूले नहीं, उनके पीछे की अवधारणा समझें।

• अपने शिक्षक के नोट्स और मार्गदर्शन को प्राथमिकता दें।

• मेंटर से समय पर सहायता लें।

• नियमित अभ्यास को आदत बनाएं।

• मॉक टेस्ट और रिवीजन से अपनी कमजोरियों की पहचान करें।

• तब तक अभ्यास करें जब तक आप लगभग परफेक्ट न हो जाएं।

• सकारात्मक रहें — कठिनाइयाँ इस यात्रा का हिस्सा हैं।

संघर्ष से उपलब्धि तक

CFA Level 1 में 1860 अंक Sparsh की मेहनत, सही रणनीति और CA Vikas Vohra के मार्गदर्शन का परिणाम हैं। यह सफलता रातों-रात नहीं मिली। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, सही तकनीक सीखी और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। वर्कशॉप, प्रैक्टिकल सत्र और व्यक्तिगत मेंटरशिप ने उनकी तैयारी को नई दिशा दी। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को हासिल करना चाहता है। अनुशासन, समर्पण और सही मार्गदर्शन के साथ कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। Sparsh की उपलब्धि यह साबित करती है कि सपने सच हो सकते हैं—यदि मेहनत, रणनीति और सही प्रेरणा साथ हो।



