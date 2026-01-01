Air India Pilot Drunk: Air India पायलट ने उड़ान से पहले पी शराब, वैंकूवर एयरपोर्ट पर हिरासत में

कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एक Air India पायलट को शराब के नशे में होने के शक में हिरासत में लिया गया। मामला 23 दिसंबर 2025 की वैंकूवर-दिल्ली उड़ान (वियना के रास्ते) से जुड़ा है। एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारियों ने पायलट के व्यवहार और उसके मुंह से...

नेशनल डेस्क: कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एक Air India पायलट को शराब के नशे में होने के शक में हिरासत में लिया गया। मामला 23 दिसंबर 2025 की वैंकूवर-दिल्ली उड़ान (वियना के रास्ते) से जुड़ा है। एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारियों ने पायलट के व्यवहार और उसके मुंह से शराब की गंध आने पर तुरंत सतर्कता दिखाई।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पायलट को वैंकूवर के duty free store में शराब खरीदते हुए देखा गया। स्टोर के कर्मचारी ने यह देखा कि पायलट शराब की बोतल खरीदते समय नशे में प्रतीत हो रहा था। इसके बाद उन्होंने तुरंत कनाडाई अधिकारियों को सूचित किया। एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने पायलट की उड़ान के लिए फिटनेस पर सवाल उठाए और उसकी आगे की जांच के लिए उसे अलग कर लिया।

एअर इंडिया ने मामले को गंभीरता से लिया है और पायलट को कुछ दिनों बाद दिल्ली बुलाकर उससे पूछताछ की जा रही है। एयरलाइन का कहना है कि वह कनाडाई अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग कर रही है। इस बीच, संबंधित पायलट को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती।

सूत्रों ने बताया कि पायलट ने कथित रूप से अनजाने में शराब का सेवन किया था। वहीं, कुछ अन्य सूत्रों का कहना है कि बोतल खरीदते समय उसकी सांस में शराब की गंध महसूस की गई। हालांकि, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि वास्तविक स्थिति क्या थी। कनाडाई अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पायलट को ट्रैक किया और यह सुनिश्चित किया कि वह उसी एअर इंडिया विमान में उड़ान भरने वाला था।

इस घटना की सूचना भारतीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को भी दी गई है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। एयरलाइन और अधिकारी दोनों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हवाई सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की किसी भी संभावना को गंभीरता से लिया जाएगा।