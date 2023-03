LIVE: बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, तीन राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद मनाया जा रहा जश्न

नेशनल डेस्क: तीनों पूर्वोत्तर राज्य (नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय) में चुनाव नतीजे घोषित होने के साथ ही पूरी तस्वीर साफ हो गई है। चुनावी घोषणा के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम बड़े नेताओं खुशी का माहौल है। वहीं दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न का माहौल बना हुआ है। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम का स्वागत किया। अब पीएम मोदी थोड़ी देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं।

#WATCH | PM Narendra Modi at BJP headquaters in Delhi after the Assembly polls results of the three northeastern states, Tripura, Nagaland and Meghalaya. pic.twitter.com/UBf5KsJJdf — ANI (@ANI) March 2, 2023