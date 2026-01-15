Main Menu

एंड्रॉयड यूजर्स तुरंत कर लें ये जरूरी काम वरना... सरकारी एजेंसी ने जारी किया बड़ा अलर्ट

15 Jan, 2026

cert in warns android users your phone immediately to avoid hacking

सरकारी साइबर एजेंसी CERT-In ने एंड्रॉयड यूजर्स को चेतावनी दी है कि Dolby ऑडियो बग के कारण उनके फोन हैक होने का खतरा है। यह खामी अक्टूबर 2025 में सामने आई थी और इससे हैकर्स फोन को एक्सेस कर कोड्स रन कर सकते हैं। गूगल ने इसे जनवरी 2026 के सिक्योरिटी...

नेशनल डेस्क : अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो सरकारी साइबर एजेंसी CERT-In की हाल की चेतावनी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एजेंसी ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन में बताया कि Dolby ऑडियो से जुड़ी एक खामी (vulnerability) आपके फोन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।

क्या है खतरा?

यह खामी पहली बार अक्टूबर 2025 में सामने आई थी। इसका फायदा उठाकर हैकर्स आपके फोन को एक्सेस कर सकते हैं और आपके सिस्टम पर कोड्स भी रन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि स्कैमर्स बिना आपकी अनुमति के आपके फोन में ऐप या मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं।

गूगल ने किया फिक्स

CERT-In की चेतावनी के बाद गूगल ने इस खामी को सुधारने के लिए जरूरी अपडेट जारी किया है। जनवरी 2026 के एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट में यह बग फिक्स कर दिया गया है। गूगल ने सभी यूजर्स को सलाह दी है कि वे अपना फोन तुरंत लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट कर लें, ताकि उनका डिवाइस सुरक्षित रहे।

फोन को कैसे अपडेट करें?

फोन अपडेट करने के लिए अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाएं। यहां 'System' और 'System Update' का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर क्लिक करके आप लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आपका फोन Dolby ऑडियो बग से सुरक्षित रहेगा।

CERT-In का सुझाव

एजेंसी ने एंड्रॉयड यूजर्स को चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की खतरे से बचने के लिए हमेशा अपने फोन को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट रखें। यह न केवल सुरक्षा बढ़ाता है, बल्कि आपके डिवाइस और व्यक्तिगत डेटा को हैकर्स से भी बचाता है।


 

