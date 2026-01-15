Gold Rate Today: 15 जनवरी को सोने के दामों में बंपर उछाल, जानें 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Edited By Mehak, Updated: 15 Jan, 2026 12:13 PM

नेशनल डेस्क : दुनिया भर में जारी अनिश्चित हालात के चलते सोने के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। यूक्रेन युद्ध के लंबे समय तक खिंचने और ईरान व वेनेजुएला को लेकर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव ने वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में निवेशक जोखिम से बचने के लिए शेयर बाजार से हटकर सोने जैसे सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। इसी वजह से सोना एक बार फिर मजबूत विकल्प बनकर उभरा है।

दिल्ली में सोने के ताजा भाव

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,44,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,160 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। आम तौर पर 24 कैरेट सोना निवेश के लिए खरीदा जाता है, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना गहनों के निर्माण में ज्यादा इस्तेमाल होता है।

देश के प्रमुख शहरों में कीमतें

मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना 1,44,010 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव उपलब्ध है। वहीं अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, लखनऊ और चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोना 1,44,160 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,32,160 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है।

आगे क्या कहते हैं जानकार?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक सोने की कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है। निवेशक इसे सुरक्षित संपत्ति मानते हुए खरीदारी जारी रख सकते हैं।

सोने की कीमतें कैसे तय होती हैं?

सोने और चांदी के दाम रोजाना बदलते हैं। इसके पीछे कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारण होते हैं—

1. डॉलर और रुपये की चाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। अगर डॉलर मजबूत होता है या रुपया कमजोर पड़ता है, तो भारत में सोना महंगा हो जाता है।

2. आयात शुल्क और टैक्स

भारत ज्यादातर सोना विदेश से मंगाता है। ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और अन्य कर कीमतों को सीधे प्रभावित करते हैं।

3. वैश्विक हालात

युद्ध, आर्थिक मंदी, ब्याज दरों में बदलाव और अंतरराष्ट्रीय तनाव सोने के दाम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में लोग सुरक्षित निवेश को तरजीह देते हैं।

4. भारत में मांग

शादी-ब्याह और त्योहारों के मौसम में सोने की मांग बढ़ जाती है, जिससे कीमतों पर असर पड़ता है।

5. महंगाई से बचाव

सोना महंगाई के खिलाफ बचाव का साधन माना जाता है। जब महंगाई बढ़ती है या बाजार में उतार-चढ़ाव होता है, तो निवेशक सोने में पैसा लगाना बेहतर समझते हैं।