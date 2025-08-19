Main Menu

  ChatGPT का नया 'Go' प्लान भारत में लॉन्च, इन सुविधाओं के साथ मिलेगा एक्सेस

मशहूर AI कंपनी OpenAI ने भारतीय यूज़र्स के लिए अपना एक नया और सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है। इसका नाम 'ChatGPT Go' है। कंपनी ने बताया कि यह प्लान खासतौर पर भारत के लिए बनाया गया है, ताकि लोग कम कीमत पर ChatGPT की कई बेहतरीन सुविधाओं का फायदा...

नेशनल डेस्क : मशहूर AI कंपनी OpenAI ने भारतीय यूज़र्स के लिए अपना एक नया और सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है। इसका नाम 'ChatGPT Go' है। कंपनी ने बताया कि यह प्लान खासतौर पर भारत के लिए बनाया गया है, ताकि लोग कम कीमत पर ChatGPT की कई बेहतरीन सुविधाओं का फायदा उठा सकें। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि इसे UPI से भी खरीदा जा सकता है।

क्या मिलेगा इस नए प्लान में?

OpenAI के वाइस प्रेसिडेंट (VP) निक टर्ली ने बताया कि यह नया प्लान भारतीय यूज़र्स को कई पॉपुलर फीचर्स तक पहुंच देगा। यह प्लान फ्री वर्जन के मुकाबले कई सुविधाएं 10 गुना तक ज्यादा देता है।

  • 10 गुना ज्यादा मैसेज लिमिट: अब आप पहले से 10 गुना ज्यादा चैट कर पाएंगे।
  • 10 गुना ज्यादा इमेज क्रिएशन: आप 10 गुना ज्यादा तस्वीरें बना सकते हैं।
  •  10 गुना ज्यादा फाइल अपलोड: आप पहले से 10 गुना ज्यादा फाइल अपलोड कर पाएंगे।
  •  2 गुना ज्यादा मेमोरी: यह प्लान फ्री वर्जन के मुकाबले 2 गुना ज्यादा मेमोरी देता है।

ये सभी सुविधाएं आपको हर महीने सिर्फ ₹399 में मिलेंगी।

कैसे खरीदें 'ChatGPT Go' प्लान?

इस प्लान को खरीदना बहुत आसान है। अगर आप ChatGPT के मौजूदा यूज़र हैं, तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके इसे खरीद सकते हैं।

1.      सबसे पहले, अपने ChatGPT अकाउंट में लॉगिन करें।

2.      अपनी प्रोफ़ाइल पर क्लिक करें।

3.      इसके बाद, "Upgrade Plan" के ऑप्शन पर जाएं।

4.      फिर "Try Go" पर क्लिक करें।

आप सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद क्रेडिट कार्ड या UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं।

'ChatGPT Plus' से अलग है 'ChatGPT Go'

'ChatGPT Go' प्लान में आपको फ्री प्लान से बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, जैसे GPT-5 का एक्सेस। लेकिन यह सबसे एडवांस 'ChatGPT Plus' प्लान से अलग है। 'ChatGPT Go' में आपको GPT-4o जैसे एडवांस्ड मॉडल, थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन या Sora जैसे वीडियो क्रिएशन टूल का एक्सेस नहीं मिलेगा। इन सुविधाओं के लिए आपको ₹1,999 प्रति माह वाला 'ChatGPT Plus' प्लान लेना होगा।

