तमिलनाडु: कोयंबटूर में हेयरपिन मोड़ पर टूरिस्ट वैन खाई में गिरने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत, कई अन्य घायल

Edited By Mansa Devi,Updated: 18 Apr, 2026 09:29 AM
तमिलनाडु के कोयंबटूर ज़िले में वालपराई पहाड़ियों पर एक टूरिस्ट वैन के हेयरपिन मोड़ से फिसलकर खाई में गिरने से नौ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
नेशनल डेस्क: तमिलनाडु के कोयंबटूर ज़िले में वालपराई पहाड़ियों पर एक टूरिस्ट वैन के हेयरपिन मोड़ से फिसलकर खाई में गिरने से नौ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वालपराई पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई जब एक वाहन 13वें हेयरपिन मोड़ पर बेकाबू हो गया और फिसलकर 9वें हेयरपिन मोड़ के पास खाई में जा गिरा।
केरल के पेरिंथलमन्ना से आए 13 पर्यटकों के एक समूह को ले जा रही यह टूरिस्ट वैन, वालपराई में घूमने के बाद नीचे उतरते समय दुर्घटना का शिकार हो गई। पुलिस की एक प्रेस नोट के अनुसार, मोहम्मद फासिथ (21) द्वारा चलाई जा रही इस गाड़ी का नियंत्रण 13वें हेयरपिन मोड़ पर मुड़ते समय कथित तौर पर खो गया था। इसके परिणामस्वरूप, गाड़ी सड़क से फिसल गई और नीचे 9वें हेयरपिन मोड़ की ओर खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही, वालपराई उप-मंडल के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) और वालपराई के पुलिस निरीक्षक (Inspector) तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव तथा राहत कार्यों की निगरानी की।
एक बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसमें घायलों को संभालने के लिए 16 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचीं, और 13 एम्बुलेंस घायल यात्रियों को लेकर पोल्लाची सरकारी अस्पताल लौट गईं। सभी घायल व्यक्तियों को सुरक्षित बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दुर्घटना के कारणों की आगे की जांच जारी है, और समय के साथ इस संबंध में और अधिक जानकारी साझा की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर अपना दुख व्यक्त किया है। PMO ने 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुई इस दुर्घटना के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"