कांग्रेस ने AI Summit को अपनी 'गंदी और नंगी' राजनीति का अखाड़ा बना दिया: नरेन्द्र मोदी

Edited By Updated: 22 Feb, 2026 04:18 PM

congress turned ai summit into a platform for its dirty and naked politics

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में 'AI Impact Summit' में किए गए प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए रविवार को कहा कि इस पार्टी ने एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और 'नंगी' राजनीति का अखाड़ा बना दिया।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में 'AI Impact Summit' में किए गए प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए रविवार को कहा कि इस पार्टी ने एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और 'नंगी' राजनीति का अखाड़ा बना दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की यह हरकत इस बात को जाहिर करती है कि वह वैचारिक रूप से कितनी 'दिवालिया' और 'दरिद्र' हो गयी है।

प्रधानमंत्री ने मेरठ में नमो भारत रेल और मेरठ मेट्रो रेल विस्तार परियोजना समेत विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करने के बाद अपने संबोधन में कांग्रेस द्वारा हाल ही में दिल्ली में आयोजित 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट' में किए गए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उस पर तीखे प्रहार किये और उसके इस कार्य की 'आलोचना' करने के लिए कांग्रेस के सहयोगी दलों का आभार भी प्रकट किया।

मोदी ने कहा कि जहां एक तरफ देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए, दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''पूरा देश गर्व से भर गया लेकिन कांग्रेस और इसके तंत्र ने क्या किया? कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और 'नंगी' राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि देश तो जानता है कि आप पहले से ही नंगे हो, तो कपड़े उतारने की जरूरत क्या थी?''

मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार जारी रखते हुए कहा, ''कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया, वह दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ''कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। यह लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं।

मेरी मां को गाली देने से भी इनको कोई परहेज नहीं है। उनका भाजपा से विरोध है, उनका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है तो चलो समझ सकते हैं। हम इसको भी सहन कर लेंगे लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित वैश्विक सम्मेलन भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। यह देश का कार्यक्रम था।''

उन्होंने आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी थीं और पूरा देश कांग्रेस की रीति-नीति पर थू-थू कर रहा है, लेकिन इतनी पुरानी पार्टी के नेता लजाने के बजाय गाली दे रहे हैं और बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों की जय-जयकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), बहुजन समाज पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के इस पाप में इन दलों की कोई भागीदारी नहीं है।

उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा, ''कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, उसे लेकर कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की आलोचना करने की भरपूर हिम्मत दिखाई है। मैं विपक्ष के इन साथियों का सच्चाई और देश के गौरव के साथ खड़े रहने के लिए सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं।''

प्रधानमंत्री ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, ''अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने होंगे। महिला सांसदों को भेज कर सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो और माताओं-बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग?''

मोदी ने कहा कि कांग्रेस की हरकतों का यह सिलसिला लगातार चल रहा है और वह संसद में खुद 'परफॉर्म' नहीं कर पा रहे हैं तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, ''संसद को चलने नहीं देते और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के सहयोगी दलों को हो रहा है। अब वह समझ गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने जो नंगापन दिखाया उससे उसके सारे साथी दल चौंक गए हैं। सबने किनारा कर लिया है।'' 

