AI Impact Summit में PM Modi की 18 बड़ी बातें: नौकरियां खत्म नहीं, 'अपग्रेड' हो रही हैं...

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री Narendra Modi ने 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित India AI Impact Summit का उद्घाटन किया। इस समिट में दुनियाभर के टेक लीडर्स और स्टार्टअप्स शामिल हैं, जो 20 फरवरी तक AI के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर विचार करेंगे। पीएम मोदी ने इस अवसर पर भारत को दुनिया के शीर्ष तीन AI सुपरपावर में शामिल करने और विकसित भारत 2047 के अपने विजन को लेकर अहम बातें साझा कीं। उन्होंने कहा कि AI केवल तकनीक नहीं, बल्कि मानव क्षमताओं को बढ़ाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने का एक सिविलाइजेशनल टूल है।



AI समिट में पीएम मोदी की 18 बड़ी बातें