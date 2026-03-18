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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पालम में एक आवासीय इमारत में लगी आग की घटना की जांच के आदेश दिए

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 12:59 PM

delhi cm rekha gupta has ordered an inquiry into the fire incident at palam

दिल्ली के पालम क्षेत्र में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में लगी आग में एक ही परिवार के सात सदस्य, जिनमें तीन बच्चे शामिल हैं, की मौत हो गई। दो अन्य लोग इमारत से कूदकर घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रेट जांच के...

नेशनल डेस्क : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के पालम क्षेत्र स्थित एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में लगी आग की घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। गुप्ता ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि आवासीय भवन में आग लगने के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन, दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) और दिल्ली पुलिस बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं।'' अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह लगी आग में तीन बच्चों समेत एक ही परिवार के सात सदस्यों की मौत हो गई। आग की लपटों से बचने के लिए इमारत से छलांग लगाने वाले दो अन्य लोगों का इलाज किया जा रहा है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि बचाव और अग्निशमन अभियानों पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''पालम मेट्रो के पास एक आवासीय इमारत में लगी आग की घटना से मैं बहुत दुखी हूं। इस दुखद घटना से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।'' डीएफएस को सुबह करीब सात बजे पालम मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में घर पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल के 30 वाहन मौके पर भेजे गए और आग बुझाने तथा अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया। 

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