कनॉट प्लेस में खिला बसंत: CM रेखा गुप्ता ने किया भव्य पुष्प महोत्सव का उद्घाटन, उमड़ी दिल्ली वालों की भीड़

05 Mar, 2026 01:36 PM

नेशनल डेस्क: नई दिल्ली का सेंट्रल पार्क इन दिनों रंगों और खुशबुओं से गुलजार है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) द्वारा आयोजित चार दिवसीय पुष्प महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस आयोजन में 15,500 से अधिक गमलों में 48 अलग-अलग किस्म के फूल सजाए गए हैं, जिससे पार्क एक जीवंत और रंग-बिरंगे फ्लोरल गैलरी में बदल गया है।

उद्घाटन समारोह में पालिका परिषद के अध्यक्ष केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, सदस्य अनिल वाल्मीकि और सचिव राहुल सिंह भी मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही पार्क में मौजूद लोग फूलों की रंगीन छटा और खुशबू का आनंद लेने लगे।

ट्यूलिप अब दिल्ली में
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले ट्यूलिप देखने के लिए दिल्लीवासियों को कश्मीर जाना पड़ता था, लेकिन अब NDMC हर साल राजधानी में ही ट्यूलिप की बहार लाता है। उन्होंने बताया कि यह महोत्सव अब सेल्फी फेस्टिवल का रूप ले चुका है, जहां लोग फूलों के बीच फोटो खिंचवाकर यादगार पल बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने फाल्गुन महीने के महत्व पर भी बात की और कहा कि यह महीना रंगों और उमंग का प्रतीक है। उन्होंने बागवानी विभाग के कर्मचारियों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों से सेंट्रल पार्क में हर कोना फूलों से महक उठा है।

परंपरा और आधुनिकता का संगम
पालिका परिषद के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने बताया कि फाल्गुन और होली के अवसर पर राजधानी को फूलों से सजाना NDMC की पुरानी परंपरा है। बागवानी विभाग के कर्मचारी महीनों की तैयारी के बाद यह महोत्सव आयोजित करते हैं। उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि जी-20 और हालिया एआई समिट जैसे बड़े आयोजन के दौरान नई दिल्ली की सजावट ने विदेशी मेहमानों को भी प्रभावित किया।

महोत्सव की विशेषताएं
इस पुष्प महोत्सव में 18 अलग-अलग सेक्शन बनाए गए हैं, जिनमें 15,500 से अधिक गमलों में डहलिया, पेटुनिया, पैंसी, साल्विया और मैरीगोल्ड जैसे मौसमी फूल सजाए गए हैं। फूलों से बने जानवरों और पक्षियों के आकार, ट्रे गार्डन, बड़े हैंगिंग बास्केट, टेरारियम और ईस्टर्न-वेस्टर्न स्टाइल की सजावट दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं।

सेल्फी पॉइंट और म्यूजिकल फाउंटेन
पार्क में पिरामिड, हार्ट शेप और सिलिंड्रिकल फ्लोरल स्ट्रक्चर जैसे आकर्षक सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। शाम के समय रंगीन रोशनी के साथ म्यूजिकल फाउंटेन पूरे माहौल को और मनमोहक बना देता है। पार्क का हर कोना बसंती उत्सव का एहसास कराता है।

बागवानी प्रेमियों के लिए विशेष
महोत्सव में नर्सरी प्लांट्स, बोनसाई, हाइड्रोपोनिक्स, कैक्टस-सक्यूलेंट और हर्बल पौधे के स्टॉल लगाए गए हैं। आगंतुक बीज, गमले, फर्टिलाइजर और सजावटी सामग्री भी खरीद सकते हैं। इस तरह यह महोत्सव न सिर्फ देखने के लिए, बल्कि बागवानी के शौकीनों के लिए भी उपयोगी है।

आम जनता के लिए खुला
चार दिवसीय पुष्प महोत्सव 6 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। प्रवेश निःशुल्क है। NDMC ने लोगों से अपील की है कि वे परिवार और मित्रों के साथ आकर फूलों की खूबसूरती और खुशबू का आनंद लें और बसंती मौसम का स्वागत करें।
 

