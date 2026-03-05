दिल्ली में विकास की नई कड़ी, CM रेखा गुप्ता ने मॉनेस्ट्री मार्केट में फुट ओवरब्रिज का शिलान्यास किया

Main Menu

Edited By Updated: 05 Mar, 2026 06:37 PM

cm rekha gupta laid the foundation stone of the foot overbridge

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) के मॉनेस्ट्री मार्केट इलाके में एक नए फुट ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। इस पुल के बनने से इलाके में पैदल चलने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

नेशनल डेस्क : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कश्मीरी गेट, आउटर रिंग रोड के पास लद्दाख बुद्ध विहार क्षेत्र में लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का शिलान्यास किया। इस पुल के बनने से इलाके में पैदल चलने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस परियोजना के लिए सख्त निर्माण समयसीमा तय की गई है और कोशिश की जाएगी कि यह पुल इसी साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाए। लंबे समय से स्थानीय लोग यहां सुरक्षित आवाजाही के लिए फुट ओवरब्रिज की मांग कर रहे थे।

छह महीने में पूरा होगा निर्माण

शिलान्यास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस इलाके के लोग लंबे समय से इस पुल की मांग कर रहे थे, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कम समय में ही लोगों की इस मांग को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि निर्माण कार्य तेज़ी से पूरा किया जाएगा और करीब छह महीने के भीतर यह फुट ओवरब्रिज जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

महिलाओं के लिए नई योजनाओं की शुरुआत

इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को ‘सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली’ कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए कई खास योजनाओं की शुरुआत की। इन पहलों में राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना और ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ शामिल है। शिक्षा, आवागमन और घरेलू सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि ‘लाडली-लाडली योजना’ के तहत 30,000 लड़कियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए आर्थिक सहायता दी गई है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल

फरवरी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में एक आधुनिक इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बस को भी हरी झंडी दिखाई थी। इसका उद्देश्य राजधानी के पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करना और पर्यटकों को एक अनोखा यात्रा अनुभव देना है। यह बस शहर के प्रमुख सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विरासत स्थलों को जोड़ने वाले तय पर्यटन मार्ग पर चलेगी। पहला रूट शहीद स्मारक से शुरू होकर प्रधानमंत्री संग्रहालय सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों तक जाएगा।

विकसित दिल्ली की दिशा में सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को इस पहल के लिए बधाई दी और कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर दिन दिल्ली के लिए कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है ताकि शहर को और आधुनिक तथा विकसित बनाया जा सके। उनके मुताबिक, दिल्ली को एक विकसित और सुविधाजनक राजधानी बनाने के लिए सरकार आने वाले समय में भी कई नई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू करती रहेगी।

