रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान: दिल्ली की महिलाओं के लिए सीएम ने खोला खुशियों का पिटारा, जानें क्या है 'Give to Gain' थीम?

International Women Day: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) की पूर्व संध्या पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देश और राजधानी की महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन महिलाओं की शक्ति, उपलब्धियों और समाज में उनके योगदान को पहचानने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

बेटियों के लिए खोलेंगे अवसरों के नए द्वार

संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशेष दिन महिलाओं के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। उन्होंने भावी पीढ़ी की प्रगति पर जोर देते हुए कहा: "मेरा मानना है कि जैसे-जैसे देश प्रगति कर रहा है, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अवसर शायद हमें नहीं मिल पाए, वे हमारी बेटियों को भविष्य में जरूर मिलें। उन्हें आगे बढ़ने और सफलता पाने का हर मौका और प्रोत्साहन मिलना चाहिए।" मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार महिलाओं के उत्थान और हर क्षेत्र में उनकी सफलता के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित मंच मिले।

2026 की थीम: 'Give to Gain'

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम 'Give to Gain' रखी गई है। यह थीम सामूहिक सहयोग की शक्ति पर केंद्रित है, जो व्यक्तियों और समुदायों को संसाधनों और अवसरों को साझा करके महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

संघर्ष और उपलब्धियों का दिन

8 मार्च का दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं के संघर्ष को याद करने का भी है जिन्होंने समान अधिकारों और न्याय के लिए आवाज उठाई। आज राजनीति, खेल, कला और उद्यमिता जैसे हर क्षेत्र में महिलाएं बाधाओं को तोड़कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं।