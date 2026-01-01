Main Menu

Dry Day In Delhi: शराबियों के लिए बुरी खबर! दिल्ली में जनवरी में 3 दिन बंद रहेंगे ठेके, जाने से पहले चेक कर लें डेट

delhi liquor shops will remain closed for three days in january

शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर सामने आई है। नए साल के जश्न के बाद दिल्ली आबकारी विभाग (Excise Department) ने जनवरी 2026 के लिए 'ड्राई डे' (Dry Day) की सूची जारी कर दी है। इस महीने कुल 3 दिन ऐसे होंगे जब दिल्ली की सभी शराब की दुकानें, बार और...

Dry Day In Delhi: शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर सामने आई है। नए साल के जश्न के बाद दिल्ली आबकारी विभाग (Excise Department) ने जनवरी 2026 के लिए 'ड्राई डे' (Dry Day) की सूची जारी कर दी है। इस महीने कुल 3 दिन ऐसे होंगे जब दिल्ली की सभी शराब की दुकानें, बार और रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

क्यों बंद रहती हैं दुकानें?

दिल्ली में आमतौर पर राष्ट्रीय पर्वों, धार्मिक उत्सवों या महापुरुषों की पुण्यतिथि पर ड्राई डे घोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य इन विशेष अवसरों की गरिमा बनाए रखना और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है।

ये 3 दिन बंद रहेंगी दुकानें

1. 14 जनवरी 2026 (बुधवार) - मकर संक्रांति फसलों का त्योहार 'मकर संक्रांति' पूरे उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली में इस दिन पतंगबाजी और पारंपरिक उत्सवों का महत्व होता है। आबकारी नियमों के अनुसार 14 जनवरी को दिल्ली में ड्राई डे रहेगा।

2. 26 जनवरी 2026 (सोमवार) - गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व 'गणतंत्र दिवस' सबसे महत्वपूर्ण ड्राई डे में से एक है। इस दिन दिल्ली के राजपथ (कर्तव्य पथ) पर भव्य परेड होती है। सुरक्षा और देशभक्ति के सम्मान में पूरे शहर में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है।

3. 30 जनवरी 2026 (शुक्रवार) - शहीद दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को 'शहीद दिवस' के रूप में मनाया जाता है। देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली सरकार इस दिन को ड्राई डे घोषित करती है।

क्या खुले रहेंगे बार और रेस्टोरेंट?

ड्राई डे के दौरान दिल्ली की सभी शराब की दुकानें (L-6, L-7 लाइसेंस) बंद रहती हैं। इसके अलावा होटल, क्लब और रेस्टोरेंट (HCR) में भी शराब परोसने पर पाबंदी होती है। बड़े होटलों में केवल उनके कमरों में ठहरे हुए मेहमानों के लिए सीमित प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक बार और सर्विंग एरिया पूरी तरह बंद रहेंगे।

 

