Top 10 Foods For Fatty Liver: फैटी लिवर में क्या खाएं? एक्सपर्ट ने बताए लिवर के लिए फायदेमंद 10 सुपरफूड्स

18 Feb, 2026 05:58 PM

लिवर हमारे शरीर का वो पावरहाउस है जो खून को साफ करने से लेकर खाने को पचाने तक के कई जरूरी काम करता है। लेकिन खराब जीवनशैली और गलत खानपान की वजह से आजकल 'फैटी लिवर' एक आम समस्या बन गई है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर...

नेशनल डेस्क: लिवर हमारे शरीर का वो पावरहाउस है जो खून को साफ करने से लेकर खाने को पचाने तक के कई जरूरी काम करता है। लेकिन खराब जीवनशैली और गलत खानपान की वजह से आजकल 'फैटी लिवर' एक आम समस्या बन गई है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। एक मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने कुछ खास सुपरफूड्स साझा किए हैं, जो आपके लिवर की सेहत को दोबारा पटरी पर ला सकते हैं।

लिवर की गंदगी को साफ करेंगे ये 10 सुपरफूड्स: डॉ. सौरभ सेठी ने बताए फैटी लिवर से बचने के अचूक उपाय

इन 10 फूड्स से लिवर होगा दोबारा 'जवां'
डॉ. के अनुसार, अगर आप अपने लिवर को फैट मुक्त बनाना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करना संजीवनी साबित हो सकता है:

  • एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल: यह लिवर एंजाइम्स को बेहतर बनाता है।
  • बेरीज और एवोकाडो: इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स सूजन को कम करते हैं।
  • अखरोट और लहसुन: लिवर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मददगार।
  • गोभी और ब्रोकली: क्रूसिफेरस सब्जियां लिवर की सफाई करती हैं।
  • ग्रीन टी और कॉफी: रिसर्च बताती है कि कॉफी लिवर कैंसर के खतरे को कम करती है।
  • स्टील कट ओट्स और टोफू: फाइबर और प्लांट-बेस्ड प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत।

शरीर के इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
फैटी लिवर होने पर हमारा शरीर कुछ इशारे देने लगता है। अगर आपको लगातार थकान रहती है, पेट के ऊपरी दाईं हिस्से में हल्का दर्द महसूस होता है, या अचानक वजन कम होने लगा है, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है। गंभीर मामलों में आंखों और त्वचा का पीला पड़ना (पीलिया), पेशाब का गहरा रंग और पैरों या पेट में सूजन जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं।

क्यों जमने लगती है लिवर में चर्बी?
इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है शराब का अत्यधिक सेवन। हालांकि, जो लोग शराब नहीं पीते (Non-Alcoholic Fatty Liver), उनमें मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और बहुत ज्यादा तला-भुना खाना इसकी मुख्य वजह होती है।

बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है
अच्छी खबर यह है कि फैटी लिवर को शुरुआती स्टेज में पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी जादुई दवा की नहीं, बल्कि अनुशासन की जरूरत है। वजन कम करना, रोजाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना और शराब से पूरी तरह तौबा करना ही इसका स्थायी समाधान है। कोशिश करें कि प्रोसेस्ड शुगर और सैचुरेटेड फैट से दूरी बनाए रखें।

