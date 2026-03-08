Gold Rate Today : 8 मार्च को सोना महंगा हुआ या सस्ता? जानें 24 कैरेट और 22 कैरेट की ताजा कीमत

Edited By Mehak, Updated: 08 Mar, 2026 03:30 PM

सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 8 मार्च को देश के कई शहरों में सोने के दाम अलग-अलग स्तर पर दर्ज किए गए, जहां 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली बदलाव देखा गया। वहीं चांदी की कीमत भी...

नेशनल डेस्क : पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी के दामों में लगातार बदलाव देखा गया है। Multi Commodity Exchange (MCX) पर शुक्रवार को सोना 1,61,675 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,68,579 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव 5,181.30 डॉलर प्रति औंस और सिल्वर 84.695 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।

चांदी की कीमतें

दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 10 ग्राम चांदी आज 2,850 रुपये में बिक रही है। 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 28,500 रुपये खर्च करने होंगे। चेन्नई में चांदी 10 ग्राम के हिसाब से 2,950 रुपये में बिक रही है।

बड़े शहरों में सोने के ताजा भाव (8 मार्च 2024)

दिल्ली

24 कैरेट : 1,63,800 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट : 1,50,150 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट : 1,22,880 (प्रति 10 ग्राम)

मुंबई

24 कैरेट : 1,63,640 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट : 1,50,000 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट : 1,22,730 (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई

24 कैरेट : 1,64,180 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट : 1,50,500 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट : 1,30,700 (प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता

24 कैरेट : 1,63,640 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट : 1,50,000 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट : 1,22,730 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद

24 कैरेट : 1,63,700 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट : 1,50,050 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट : 1,22,780 (प्रति 10 ग्राम)

लखनऊ

24 कैरेट : 1,63,800 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट : 1,50,150 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट : 1,22,880 (प्रति 10 ग्राम)

पटना

24 कैरेट : 1,63,700 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट : 1,50,050 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट : 1,22,780 (प्रति 10 ग्राम)

भारत में सोने का महत्व

भारत में सोना केवल निवेश का माध्यम नहीं है, बल्कि यह परंपरा और भावनाओं से गहराई से जुड़ा है। शादी-विवाह, त्योहार और अन्य खास अवसरों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही, सोना आर्थिक निवेश के साथ-साथ सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व भी रखता है।