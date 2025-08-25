क्या आप भी SBI Credit Card का इस्तेमाल करते हैं? 1 सितंबर से बदल जाएंगे नियम, नहीं मिलेगी ये सूविधाएं

Edited By Mehak,Updated: 25 Aug, 2025 12:51 PM

अगर आपके पास भी SBI का क्रेडिट कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए अहम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI Cards) ने अपने कार्ड धारकों के लिए नियम बदलने का ऐलान किया है। ये नए नियम 1 सितंबर 2025 से लागू होंगे और इनका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा।

किन कार्ड्स पर असर पड़ेगा?

बैंक ने जानकारी दी है कि बदलाव खासतौर पर इन कार्ड्स पर लागू होंगे:

लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI कार्ड

लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI सिलेक्ट कार्ड

लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI प्राइम कार्ड

इन कार्ड्स से मिलने वाले कुछ फायदे कम कर दिए गए हैं और कुछ खास तरह के खर्च पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स (Reward Points) को बंद किया जा रहा है।

अब किन ट्रांजैक्शन्स पर नहीं मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स?

1 सितंबर से लागू होने वाले नए नियमों के मुताबिक:

ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) प्लेटफॉर्म्स पर खर्च करने पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा।

सरकारी सेवाओं या किसी भी तरह के सरकारी लेनदेन पर भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे।

कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन्स पर भी अब रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे।

CPP प्लान में बदलाव

इसके अलावा, 16 सितंबर 2025 से सभी CPP (Card Protection Plan) वाले SBI कार्ड ग्राहक अपने-आप अपडेटेड प्लान वेरिएंट में शिफ्ट हो जाएंगे। यह बदलाव कार्ड की नवीनीकरण (Renewal) तिथि के आधार पर होगा। बैंक की ओर से इस बारे में ग्राहकों को तय तारीख से 24 घंटे पहले SMS या ई-मेल के जरिए सूचना दी जाएगी।

पहले भी हुए थे कई बदलाव

यह पहला मौका नहीं है जब SBI Cards ने नियमों में बदलाव किया हो। इससे पहले जुलाई और अगस्त 2025 में भी कई बड़े बदलाव किए गए थे। तब बैंक ने अपने कुछ कार्ड्स पर मिलने वाले कॉम्प्लिमेंट्री एयर एक्सीडेंट कवर को बंद कर दिया था। यह बीमा कवर 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का था, जिसे SBI Elite और SBI Prime कार्ड धारकों को दिया जाता था।