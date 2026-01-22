Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | खून से लथपथ हुई मासूम: कुत्ते ने बच्ची के चेहरे को बनाया निशाना, रोंगटे खड़े कर देगा यह वायरल Video

खून से लथपथ हुई मासूम: कुत्ते ने बच्ची के चेहरे को बनाया निशाना, रोंगटे खड़े कर देगा यह वायरल Video

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 12:09 PM

dog attacks and bites girl s face this viral video will send shivers down your

देश के अलग-अलग हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सुराराम इलाके में एक आवारा कुत्ते ने पांच साल की बच्ची पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल...

नेशनल डेस्क: देश के अलग-अलग हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सुराराम इलाके में एक आवारा कुत्ते ने पांच साल की बच्ची पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

सीसीटीवी में कैद हुआ हमला
घटना सुराराम पुलिस स्टेशन क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां खेल रही बच्ची पर एक स्ट्रे डॉग ने अचानक हमला कर दिया। कुत्ते ने सीधे बच्ची के चेहरे को निशाना बनाया और उसे बुरी तरह नोंच लिया। हमले के दौरान बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कुत्ता वहां से भाग गया।

चेहरे पर गंभीर चोटें
हमले में बच्ची के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्ची को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

इलाके में दहशत और आक्रोश
घटना के बाद स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से आवारा कुत्तों की समस्या बनी हुई है, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

प्रशासन से कार्रवाई की मांग
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि गजुला रामाराम सर्कल के अधिकारियों को घटना की जानकारी देने के बाद भी कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं मिली। लोगों ने मांग की है कि आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को देखते हुए तत्काल कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!