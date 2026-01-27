घबराइए मत, हर समस्या का होगा समाधान : योगी आदित्यनाथ

Main Menu

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने...

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उनके ‘जनता दर्शन' कार्यक्रम में आए फरियादियों को आश्वासन देते हुए कहा कि ‘‘घबराइए मत, समस्या का समाधान होगा''। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि सोमवार देर शाम गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद मंगलवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की।

विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना, उनके प्रार्थना पत्रों को पढ़ा और फिर उनसे कहा, ‘‘घबराइए मत, समस्या का समाधान कराया जाएगा।'' जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी निराकरण कराएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए।

विज्ञप्ति के अनुसार कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाए जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। बयान के अनुसार हर बार की तरह जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे जिनसे मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी और सरकार भरपूर आर्थिक मदद देगी।

