New Visa Rules: वीजा कैंसल होने पर भी अब घबराने की जरूरत नहीं! इस देश ने जारी किए नए नियम

नेशनल डेस्क: संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले प्रवासी नागरिकों के लिए सरकार ने वीजा नियमों में अहम बदलाव किया है। देश की इमिग्रेशन एजेंसी Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) ने जानकारी दी है कि फरवरी 2026 से नए ग्रेस पीरियड और जुर्माने से जुड़े नियम लागू होंगे।

नए प्रावधान के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है या उसका वीजा रद्द (कैंसल) हो जाता है, तो वह अपनी पेशेवर श्रेणी के आधार पर 30 दिन से लेकर 180 दिन तक यूएई में रह सकेगा। इस फैसले से खासकर भारतीय समेत लाखों प्रवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।



पहले क्या था, अब क्या बदला?

पहले वीजा रद्द होते ही कुछ ही दिनों के भीतर देश छोड़ना पड़ता था। इससे लोगों पर अचानक आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ जाता था। अब सरकार ने नियमों को अधिक लचीला बना दिया है। अब वीजा एक्सपायर या कैंसल होने के बाद मिलने वाला समय व्यक्ति की प्रोफेशनल कैटेगरी और वीजा प्रकार पर निर्भर करेगा। अधिकतम 6 महीने तक देश में रहने की अनुमति मिल सकती है, जिससे व्यक्ति को नई नौकरी खोजने या अपना वीजा स्टेटस बदलने का मौका मिलेगा।



किसे कितने दिन का ग्रेस पीरियड?