Heart Attack Awareness : डाॅक्टर ने बताया 40 से पहले हार्ट अटैक आने के ये हैं 5 बड़े कारण, मत करें नजरअंदाज

कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। जनरल फिजीशियन डॉ. शालिनी सिंह सालुंके के अनुसार, लंबे समय तक बैठना, ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सेवन, वायु प्रदूषण, कम पानी पीना और दिनभर बार-बार स्नैक्स खाना 40 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक के प्रमुख...

नेशनल डेस्क : आजकल खराब खानपान और अनियमित लाइफस्टाइल के कारण कम उम्र में ही लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और धमनियों को होने वाला नुकसान हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ा देता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते इन जोखिमों को पहचाना और नियंत्रित किया जाए तो दिल की बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है।

एक जनरल फिजीशियन ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। उन्होंने कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानकारी दी है, जो कम उम्र में दिल के दौरे का कारण बन सकती हैं।

40 साल से पहले हार्ट अटैक के प्रमुख कारण

1. लंबे समय तक बैठे रहना

आज की लाइफस्टाइल में कई लोग दिनभर 8 से 10 घंटे तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं। इसके बाद वीकेंड पर अचानक भारी एक्सरसाइज या ट्रेकिंग करने लगते हैं। शरीर और धमनियों को इस बदलाव के अनुसार ढलने का समय नहीं मिलता, जिससे दिल पर दबाव बढ़ सकता है।

2. ज्यादा सप्लीमेंट्स और प्रोटीन पाउडर

जिम जाने वाले कई लोग प्रोटीन पाउडर, प्री-वर्कआउट ड्रिंक और एनर्जी बूस्टर का अधिक इस्तेमाल करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इनका ज्यादा सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और रक्त में फैट से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। इससे ब्लड क्लॉट बनने का खतरा भी बढ़ सकता है।

3. वायु प्रदूषण का असर

खराब हवा भी दिल की सेहत के लिए हानिकारक है। ज्यादा AQI, ट्रैफिक का धुआं और खराब वेंटिलेशन शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं। लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है।

4. कम पानी पीना

शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। कम पानी पीने और ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन करने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो दिल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

5. बार-बार कुछ न कुछ खाते रहना

दिनभर बार-बार स्नैक्स या अनहेल्दी चीजें खाने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है। इससे धमनियों में सूजन और ब्लॉकेज का खतरा बढ़ सकता है, जो आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बन सकता है।

हार्ट अटैक से बचने के लिए अपनाएं ये उपाय

1. संतुलित और पौष्टिक आहार लें

दिल को स्वस्थ रखने के लिए अपने खानपान में सुधार करना जरूरी है। ताजे फल और सब्जियां, ओट्स, ब्राउन राइस और साबुत अनाज जैसे अनरिफाइंड फूड्स को डाइट में शामिल करें। इसके साथ ही दालें, बीन्स और लीन प्रोटीन का सेवन करें।

2. अनहेल्दी फूड से दूरी बनाएं

शक्कर वाले पेय, तले हुए खाद्य पदार्थ और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें। ये चीजें दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकती हैं।

3. रोजाना सक्रिय रहें

दिनभर बैठे रहने की आदत से बचें। नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइज, वॉक या योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

4. पर्याप्त नींद लें

अच्छी और पर्याप्त नींद शरीर के लिए बेहद जरूरी है। नींद की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिनमें दिल की बीमारियां भी शामिल हैं।

5. वजन को नियंत्रित रखें

मोटापा दिल की बीमारियों का बड़ा कारण माना जाता है। इसलिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के जरिए वजन को नियंत्रित रखना जरूरी है।

समय रहते सतर्क रहना जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग अपनी जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करें, जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद, तो दिल से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। कम उम्र में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर व्यक्ति को अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहना बेहद जरूरी है।

