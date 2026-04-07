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नेपाल में ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, नशीली दवाओं सहित 2 भारतीय गिरफ्तार

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 02:37 PM

drug bust in lumbini 2 indian nationals arrested in nepal

नेपाल में मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दो भारतीय नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। रूपन्देही जिला में हुई कार्रवाई में पुलिस ने 3,300 नशीली दवाओं की शीशियां बरामद कीं और जांच शुरू कर दी है।

International Desk: नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो भारतीय नागरिक शामिल हैं, जो भारत-नेपाल सीमा के पास पकड़े गए। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई रूपन्देही जिला में की गई। गिरफ्तार भारतीयों की पहचान उत्तर प्रदेश के महराजगंज निवासी अरुण कुमार (18) और बिनय पांडे (20) के रूप में हुई है। इनके साथ नेपाली नागरिक बिशाल यादव को भी पकड़ा गया।

 

छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से करीब 3,300 शीशियां बरामद की गईं। इनमें फेनरगन, डायजेपाम और ब्रूफेन जैसी दवाएं शामिल हैं, जिनका दुरुपयोग नशे के रूप में किया जाता है। ये दवाएं सुस्ती, चक्कर और नींद लाने के लिए जानी जाती हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी भारत में पंजीकृत मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सीमा पार तस्करी कर रहे थे। यह मामला भारत-नेपाल सीमा पर सक्रिय ड्रग्स नेटवर्क की ओर इशारा करता है। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह के पीछे और कौन लोग शामिल हैं।

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