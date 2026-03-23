Delhi Electricity Price Hike: 1 अप्रैल 2026 से महंगी हो सकती है बिजली, जानें नया रेट कार्ड

कुल मिलाकर यह राशि 38,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाती है।



पहले क्यों नहीं बढ़े थे दाम?

बताया जा रहा है कि पिछले करीब 10 सालों में दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। इस दौरान जो लागत बढ़ती रही, उसे आगे के लिए टाल दिया गया। अब वही बकाया रकम एक साथ सामने आ रही है, जिससे दरें बढ़ने की संभावना बन रही है।

आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

पहले से ही महंगाई का सामना कर रहे लोगों के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है। गैस सिलेंडर की उपलब्धता और कीमतों को लेकर भी लोग परेशान हैं, और अगर बिजली महंगी होती है तो घरेलू बजट पर और दबाव बढ़ सकता है।सरकार का कहना है कि सब्सिडी के जरिए लोगों को राहत देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यह राहत कितनी प्रभावी होगी, यह आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा।

राजनीतिक असर भी संभव

दिल्ली में सस्ती बिजली लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रही है। इसी के आधार पर सरकार ने लोगों का भरोसा जीता था। ऐसे में अगर बिजली के दाम बढ़ते हैं, तो इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर, अप्रैल से बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है, और लोगों को उम्मीद है कि सरकार उन्हें ज्यादा बोझ से बचाने के लिए ठोस कदम उठाएगी।