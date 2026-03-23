Petrol- Diesel Price Today: जानिए आज कम हुई या फिर बढ़ीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें, अपने शहर का रेट करें चेक

Edited By Radhika,Updated: 23 Mar, 2026 12:25 PM
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, भारतीय तेल कंपनियों ने आज ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। देश के कई प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव...
Petrol- Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, भारतीय तेल कंपनियों ने आज ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। देश के कई प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आइए जानते हैं कि आपके शहर में आज के पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं?
महानगरों में आज के भाव
देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं, आर्थिक राजधानी मुंबई में कीमतें तुलनात्मक रूप से अधिक हैं; यहाँ पेट्रोल ₹103.54 और डीजल लगभग ₹90.03 प्रति लीटर पर बना हुआ है। बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में भी स्थिति लगभग वैसी ही है। इन शहरों में पेट्रोल का भाव अभी भी ₹100 के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार बना हुआ है, जबकि डीजल की कीमतें ₹100 से नीचे दर्ज की गई हैं।
आखिर क्यों बदल जाते हैं रेट?
ईंधन की कीमतों के निर्धारण में कई वैश्विक और घरेलू कारक भूमिका निभाते हैं:
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कच्चा तेल और रुपया: पेट्रोल-डीजल का आधार 'क्रूड ऑयल' है। चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती या कमजोरी सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर डालती है।
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टैक्स का गणित: हर शहर में कीमतें अलग होने का मुख्य कारण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले अलग-अलग टैक्स (जैसे वैट और एक्साइज ड्यूटी) हैं। इसके अलावा, रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक तेल पहुँचाने की ट्रांसपोर्टेशन लागत भी अंतिम कीमत तय करती है।