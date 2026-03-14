बॉलीवुड को लगा बड़ा झटका: ‘कर्ज’ और ‘हीरो’ जैसी फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री मधु मल्होत्रा का निधन

Edited By Anu Malhotra, Updated: 14 Mar, 2026 03:56 PM

एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक बेहद गमगीन करने वाली खबर आ रही है। हिंदी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री मधु मल्होत्रा अब हमारे बीच नहीं रहीं। 13 मार्च को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। 71 साल की उम्र में उनके जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके...

नेशनल डेस्क: एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक बेहद गमगीन करने वाली खबर आ रही है। हिंदी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री मधु मल्होत्रा अब हमारे बीच नहीं रहीं। 13 मार्च को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। 71 साल की उम्र में उनके जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। एक्ट्रेस के निधन पर सुभाष घई ने जताया दुख, कहा— ‘विनम्र और बेहतरीन कलाकार थीं। उन्होंने ‘लंबी जुदाई’ गाने के बारे में बात करते हुए बताया कि ये पाकिस्तान की सिंगर रेशमा द्वारा गाया एक लोकगीत था।

आज ओशिवारा में होगा अंतिम विदाई का सफर

मधु मल्होत्रा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए आज, 14 मार्च को उनके निवास स्थान पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार, शाम 4 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और ओशिवारा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया जाएगा।

निजी जीवन के उतार-चढ़ाव और परिवार

मधु मल्होत्रा का व्यक्तिगत जीवन काफी चर्चाओं और संघर्षों से भरा रहा।

विवाह और संबंध: उन्होंने जून 1992 में मशहूर अभिनेता महेश आनंद के साथ विवाह किया था, हालांकि बाद में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने मदन (अभिनेता केदारनाथ सहगल के छोटे भाई) से शादी की, जिनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

भ्रम की स्थिति: फिल्म जगत में अक्सर उनके नाम को लेकर अभिनेत्री 'मधु मालिनी' के साथ कन्फ्यूजन बना रहता था, क्योंकि दोनों के नाम समान थे।

विरासत: मधु मल्होत्रा की बेटी राखी मल्होत्रा भी अभिनय की दुनिया से जुड़ी हुई हैं।

फिल्मी सफर: जब पर्दे पर बिखेरा जादू

मधु मल्होत्रा ने अपने करियर में कई यादगार और सुपरहिट फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उनकी बेहतरीन अदाकारी के गवाह कई बड़े प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

सत्ते पे सत्ता

कर्ज़

हीरो

किंग अंकल

होगी प्यार की जीत

विश्वनाथ और कयामत

उन्होंने बड़े सितारों के साथ स्क्रीन साझा की और अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके जाने से बॉलीवुड ने एक अनुभवी कलाकार को खो दिया है।