Meesho की बढ़ीं मुश्किलें! लगा तगड़ा झटका, आयकर विभाग ने थमाया 1500 करोड़ का Tax Notice

Meesho Income Tax Notice : कम कीमत में सामान उपलब्ध कराने के लिए मशहूर ऑनलाइन मार्केटप्लेस मीशो (Meesho) को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तगड़ा झटका दिया है। विभाग ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए कंपनी को लगभग 1500 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है। मीशो ने इस नोटिस की जानकारी सार्वजनिक करते हुए इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का ऐलान किया है।
क्यों मिला इतना बड़ा नोटिस?
आयकर विभाग का आरोप है कि कंपनी ने अपनी आय को कम करके दिखाया है (Under-reporting of Income)। टैक्स विभाग ने ब्याज सहित 1,499.73 करोड़ रुपये की मांग की है। यह नोटिस इनकम टैक्स एक्ट की धारा 143(3) और 156 के तहत जारी किया गया है।
मीशो का क्या है कहना?
7 मार्च को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने अपना पक्ष साफ किया है:
-
फैसले से असहमति: कंपनी का कहना है कि वह टैक्स विभाग के इस असेसमेंट ऑर्डर और कैलकुलेशन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है।
-
कानूनी लड़ाई: मीशो के पास इसे चुनौती देने के लिए ठोस कानूनी आधार हैं और कंपनी उच्च न्यायालय या संबंधित ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाएगी।
-
कारोबार पर असर: कंपनी ने अपने निवेशकों और ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि इस नोटिस का उसके रोजाना के कामकाज (Operations) या वित्तीय स्थिति पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।
पुराना है टैक्स का झमेला
यह पहली बार नहीं है जब मीशो टैक्स रडार पर आई है। इससे पहले असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए भी कंपनी को इसी तरह का नोटिस मिला था। पिछला मामला फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित है। अच्छी बात यह है कि हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल, 2025 को पिछले डिमांड नोटिस पर अंतरिम रोक (Interim Stay) लगा दी थी। कंपनी को उम्मीद है कि इस बार भी उसे राहत मिलेगी।
छोटे शहरों की पसंद है मीशो
साल 2015 में IIT ग्रेजुएट्स विदित आत्रे और संजीव बरनवाल द्वारा शुरू की गई यह कंपनी मुख्य रूप से टियर-II और टियर-III शहरों के ग्राहकों और छोटे विक्रेताओं (Sellers) पर केंद्रित है। कम कमीशन और सस्ते दाम की वजह से इसने बहुत कम समय में बड़ी ग्रोथ हासिल की है।