GST 2.0 के बाद सस्ती हुई एंट्री-लेवल Bikes, बजट में मिल रहे सबसे अच्छे माइलेज और भरोसेमंद विकल्प

Automobile Desk: भारत का टू-व्हीलर बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जहां हर ग्राहक कम कीमत में ज्यादा माइलेज, टिकाऊपन और कम खर्च वाली बाइक चाहता है। हाल ही में GST 2.0 लागू होने के बाद एंट्री-लेवल बाइक्स की कीमतों में थोड़ी कमी आई है,...

Automobile Desk: भारत का टू-व्हीलर बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जहां हर ग्राहक कम कीमत में ज्यादा माइलेज, टिकाऊपन और कम खर्च वाली बाइक चाहता है। हाल ही में GST 2.0 लागू होने के बाद एंट्री-लेवल बाइक्स की कीमतों में थोड़ी कमी आई है, जिससे आम लोगों के लिए बाइक खरीदना और आसान हो गया है। ऐसे में बजट सेगमेंट की कई बाइक्स अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं।



अगर आप सस्ती और भरोसेमंद बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये विकल्प आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं:

सबसे पहले बात करें Bajaj Platina 100 की। यह बाइक अपने शानदार माइलेज के लिए जानी जाती है। इसमें 100cc का इंजन मिलता है, जो करीब 7.9hp की पावर और 8.3Nm का टॉर्क देता है। नई टैक्स दरों के बाद इसकी कीमत कम हुई है और अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 66,015 रुपये है।

इसके बाद Honda Shine 100 आती है, जो कंपनी की सबसे सस्ती बाइक मानी जाती है। इसमें 98.98cc का इंजन दिया गया है, जो 7.38hp पावर और 8.40Nm टॉर्क जनरेट करता है। हाल ही में इसका DX वेरिएंट भी लॉन्च हुआ है, जो बेहतर लुक और फीचर्स के साथ आता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 65,393 रुपये है।

Hero HF 100 भी एक अच्छा और किफायती विकल्प है। इसमें 97.2cc का इंजन मिलता है, जो करीब 7.9hp पावर और 8.05Nm टॉर्क देता है। यह बाइक अपनी सादगी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के कारण शहर और गांव दोनों जगह पसंद की जाती है। इसकी कीमत 59,839 रुपये है।

Hero HF Deluxe भी ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसमें HF 100 जैसा ही इंजन मिलता है, लेकिन यह कई वेरिएंट्स और आकर्षक रंगों में उपलब्ध है। कीमत में कटौती के बाद यह और भी बजट-फ्रेंडली बन गई है। इसके ऑल-ब्लैक मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 56,657 रुपये है।

अंत में TVS Sport ES का नाम आता है, जो देश की सबसे सस्ती बाइक्स में शामिल है। इसमें 109.7cc का इंजन दिया गया है, जो 8.3hp पावर और 8.7Nm टॉर्क देता है। फ्यूल इंजेक्शन तकनीक के साथ यह बेहतर माइलेज और स्मूद राइडिंग का अनुभव देती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 55,500 रुपये है।



कुल मिलाकर, अगर आपका बजट कम है और आप ज्यादा माइलेज के साथ भरोसेमंद बाइक चाहते हैं, तो ये सभी बाइक्स आपके लिए अच्छे विकल्प साबित हो सकती हैं।