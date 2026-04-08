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1 मई से बढ़ेंगी Hyundai कारों की कीमतें, कंपनी ने किया ऐलान; अभी भी है सस्ते में खरीदने का मौका

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 12:51 PM

hyundai car prices to rise from may 1st company announces opportunity to buy a

Automobile News: हुंडई मोटर इंडिया ने बुधवार को बताया कि मई 2026 से उसकी सभी कारों की कीमतों में अधिकतम 1% तक बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी के अनुसार, यह बढ़ोतरी हर मॉडल और वेरिएंट पर लागू होगी, लेकिन अलग-अलग कारों की कीमतों में बदलाव अलग हो सकता है।

Automobile News: हुंडई मोटर इंडिया ने बुधवार को बताया कि मई 2026 से उसकी सभी कारों की कीमतों में अधिकतम 1% तक बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी के अनुसार, यह बढ़ोतरी हर मॉडल और वेरिएंट पर लागू होगी, लेकिन अलग-अलग कारों की कीमतों में बदलाव अलग हो सकता है।

"कीमतें बढ़ाने का कारण बढ़ती उत्पादन लागत है"
कंपनी ने कहा कि कीमतें बढ़ाने का कारण बढ़ती उत्पादन लागत है। पिछले समय में इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ी है और इसका असर ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ा है। हुंडई ने यह भी बताया कि वह हमेशा कोशिश करती है कि लागत का ज्यादा भार ग्राहकों पर न पड़े, लेकिन मौजूदा हालात में मामूली बढ़ोतरी जरूरी हो गई है। बिक्री के आंकड़ों की बात करें तो कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा है। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में हुंडई ने कुल 2,08,275 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में 8.7% ज्यादा है। इसी दौरान भारत में 1,66,578 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो सालाना आधार पर 8.5% की बढ़ोतरी दर्शाता है।

1 मई से बढ़ेंगी Hyundai कारों की कीमतें
निर्यात में भी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा। चौथी तिमाही में 41,697 यूनिट्स का निर्यात हुआ, जिसमें 9.4% की बढ़ोतरी हुई। मार्च 2026 में भी कंपनी के लिए बिक्री अच्छा रही, कुल 69,004 यूनिट्स बिकीं, और घरेलू बाजार में मार्च में 55,064 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो सालाना आधार पर 6.3% ज्यादा है।

कुल मिलाकर, मजबूत बिक्री के बावजूद बढ़ती लागत के दबाव के चलते हुंडई ने कीमतों में मामूली बढ़ोतरी का फैसला किया है, जो मई 2026 से ग्राहकों को प्रभावित करेगी।

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