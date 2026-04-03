Affordable Automatic Cars: ये हैं भारत में मिलने वाली सस्ती ऑटोमैटिक कारें, अच्छे फीचर्स के साथ

Automobile Desk: अगर आप कम बजट में ऑटोमैटिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके पास अब कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। हाल ही में अपडेट हुई गाड़ियों के साथ फीचर्स, डिजाइन और इंजन में भी सुधार देखने को मिला है। आइए जानते हैं भारत में मिलने वाली कुछ किफायती...

Automobile Desk: अगर आप कम बजट में ऑटोमैटिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके पास अब कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। हाल ही में अपडेट हुई गाड़ियों के साथ फीचर्स, डिजाइन और इंजन में भी सुधार देखने को मिला है। आइए जानते हैं भारत में मिलने वाली कुछ किफायती ऑटोमैटिक कारों के बारे में आसान भाषा में।



हुंडई एक्सटर:

नई एक्सटर अब पहले से ज्यादा स्टाइलिश और दमदार लुक के साथ आई है। इसमें HX3 AMT जैसे वेरिएंट्स में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 6.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 83hp की पावर और 114Nm टॉर्क देता है। कंपनी इसमें CNG का ऑप्शन भी दे रही है। नई एक्सटर में फ्रेश डिजाइन, 15-इंच अलॉय व्हील्स और नया इंटीरियर मिलता है, जिससे यह ज्यादा प्रीमियम लगती है।



मारुति एस-प्रेसो:

एस-प्रेसो देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कारों में शामिल है। जीएसटी कम होने के बाद इसकी कीमत और किफायती हो गई है। इसमें 1-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 68 पीएस पावर देता है। इसमें 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स दिया गया है। VXI (O) AGS वेरिएंट की कीमत लगभग 4.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। छोटी होने के बावजूद इसमें 4 लोगों के बैठने की अच्छी जगह मिलती है।



मारुति वैगन आर:

वैगन आर में VXI वेरिएंट से ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। इसमें 1-लीटर और 1.2-लीटर दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। यह कार अपनी ऊंची डिजाइन के कारण ज्यादा हेडरूम देती है, जिससे बैठना और उतरना आसान होता है। इसकी कीमत करीब 5.97 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और इसमें 5-स्पीड AMT मिलता है।



टाटा टियागो:

टाटा टियागो एंट्री-लेवल ऑटोमैटिक कार के तौर पर अच्छा विकल्प है। इसमें पेट्रोल और CNG दोनों के साथ AMT गियरबॉक्स मिलता है। इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम और सेफ्टी के लिए एयरबैग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत करीब 6.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।



मारुति स्विफ्ट:

स्विफ्ट अपनी शानदार ड्राइविंग के लिए जानी जाती है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो 82 पीएस पावर और 111 एनएम टॉर्क देता है। इसमें 9-इंच टचस्क्रीन, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी कीमत करीब 7.04 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।