14 करोड़+ पासवर्ड लीक! Gmail & Facebook यूजर्स के लिए बड़ा अलर्ट

नेशनल डेस्क: पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर एक बड़ी खबर तेजी से फैल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 149 मिलियन ईमेल और पासवर्ड ऑनलाइन आसानी से मिल रहे हैं। पहली नजर में यह किसी बड़े साइबर हमला या हैक की तरह लगता है, लेकिन सचाई थोड़ी अलग है।

विशेषज्ञों के अनुसार यह डेटा किसी एक वेबसाइट या कंपनी के सर्वर को हैक करके चुराया नहीं गया। असल में, यह पुराने डेटा लीक्स का संग्रह है। यानी सालों पहले अलग-अलग वेबसाइट्स और ऐप्स से लीक हुए पुराने डेटा को इकट्ठा करके एक नया बड़ा डेटाबेस तैयार किया गया है। सरल भाषा में कहें तो… पुरानी चुराई हुई जानकारी को जोड़कर एक नई लिस्ट बनाई गई है। इस वजह से Gmail, Facebook, Instagram, Netflix और PayPal जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स चिंतित हैं कि कहीं उनका डेटा भी तो इसमें शामिल न हो।

असली खतरा क्या है?

अगर आपका ईमेल और पासवर्ड पहले किसी पुराने डेटा लीक्स में लीक हो चुका था और आपने वही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल किया, तो हैकर्स उसे दूसरे अकाउंट्स में ट्राई कर सकते हैं। इसे साइबर सुरक्षा में क्रेडेंशियल शिफ्टिंग अटैक कहते हैं। यानि खतरा सिर्फ एक वेबसाइट तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पासवर्ड आदतों (password habits) से जुड़ा है।

कैसे पता करें कि आपका डेटा लीक हुआ या नहीं?

इस काम के लिए सबसे भरोसेमंद साइट है Have I Been Pwned। यह प्लेटफॉर्म ग्लोबल साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ Troy Hunt ने बनाया है और दुनिया भर की बड़ी कंपनियां इसे इस्तेमाल करती हैं। इस साइट पर आपको बस अपना Email Adress डालना होता है। अगर आपका ईमेल किसी बड़े डेटा लीक्स में पाया गया है, तो साइट तुरंत बता देती है। यह पूरी तरह मुफ्त और यूज करने में आसान है।

यह साइट आपको यह भी दिखाती है कि:

डेटा किस वेबसाइट से लीक हुआ

लीक कब हुआ (साल)

क्या केवल ईमेल लीक हुए या पासवर्ड भी शामिल हैं

अगर आपका डेटा लीक हो गया है, तो क्या करें?

पैनिक करने की जरूरत नहीं। बस ये चार कदम तुरंत उठाएं:

जिस साइट से डेटा लीक हुआ है, वहां पासवर्ड तुरंत बदलें। वही पासवर्ड अगर दूसरी साइट्स पर इस्तेमाल हो रहा है, वहां भी बदल दें। भविष्य में हर बड़ी साइट पर अलग पासवर्ड रखें। 2-step verification (दो-स्टेप वेरिफिकेशन) तुरंत चालू कर लें।

इसके अलावा, आप पासवर्ड मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 1Password, जो आपके पासवर्ड को सुरक्षित रखता है और हर साइट के लिए यूनिक पासवर्ड जेनरेट करता है।