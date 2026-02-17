Main Menu

फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका, फेमस एक्ट्रेस का हुआ निधन, कैंसर से हारी जिंदगी की जंग

Edited By Updated: 17 Feb, 2026 11:21 PM

famous actress passes away loses her battle to cancer

मराठी और हिंदी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का 17 फरवरी 2026 को निधन हो गया। वह 60 वर्ष की थीं और लंबे समय से मल्टीपल मायलोमा (ब्लड कैंसर) से जूझ रही थीं।

नेशनल डेस्कः मराठी और हिंदी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का 17 फरवरी 2026 को निधन हो गया। वह 60 वर्ष की थीं और लंबे समय से मल्टीपल मायलोमा (ब्लड कैंसर) से जूझ रही थीं। बताया गया है कि वह साल 2019 से कैंसर का इलाज करा रही थीं। आखिरकार लंबी बीमारी के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

उनके परिवार ने उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर यह दुखद खबर साझा की और गहरा शोक व्यक्त किया। उनका अंतिम संस्कार दोपहर 3 बजे मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित चकला पारसीवाड़ा के एक हिंदू श्मशान घाट में किया गया। उनके निधन से मराठी और हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है।

मराठी और हिंदी सिनेमा में बनाया खास मुकाम

प्रवीणा देशपांडे को मराठी और हिंदी फिल्मों में उनके दमदार सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल के लिए जाना जाता था। हालांकि वह अक्सर मुख्य नायिका की भूमिका में नजर नहीं आईं, लेकिन उनके किरदार हमेशा गहराई, सादगी और सच्चाई से भरपूर होते थे। उन्होंने थिएटर, टेलीविजन, फिल्मों और वेब सीरीज—हर माध्यम में अपनी पहचान बनाई। कई पीढ़ियों के दर्शकों के लिए वह एक जाना-पहचाना चेहरा बन चुकी थीं।

सलमान खान की फिल्म ‘रेडी’ से मिली खास पहचान

हिंदी सिनेमा के दर्शक उन्हें खास तौर पर Ready में उनके किरदार शालू चौधरी के लिए याद करते हैं। इस फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में थे। भले ही उनका रोल सपोर्टिंग था, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। इसके अलावा उन्होंने Parmanu (जॉन अब्राहम के साथ) ,Ek Villain (सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर) और Jalebi जैसी फिल्मों में भी काम किया।

टीवी पर भी थीं बेहद लोकप्रिय

टेलीविजन की दुनिया में भी प्रवीणा देशपांडे ने खास पहचान बनाई।

वह कई मशहूर धारावाहिकों में नजर आईं, जैसे:

  • Ghar Ek Mandir

  • Kumkum

  • Karam Apnaa Apnaa

  • Kulfi Kumar Bajewala

डेली सोप में उनके निभाए मां और पारिवारिक किरदारों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। खासकर फैमिली ऑडियंस के बीच उनकी अच्छी पहचान थी।

वेब सीरीज में भी रहीं सक्रिय

साल 2026 में आई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज Taskari में उन्होंने कैमियो किया था। इस सीरीज का निर्देशन नीरज पांडे ने किया था और इसमें इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में थे। यह उनकी आखिरी ऑन-स्क्रीन अपीयरेंस मानी जा रही है। खबर है कि उन्होंने The Family Man के सीजन 3 की शूटिंग भी पूरी कर ली थी, जिसमें उन्होंने मनोज बाजपेयी के किरदार की मां की भूमिका निभाई थी।

थिएटर से शुरू हुआ था सफर

फिल्मों और टीवी में आने से पहले प्रवीणा देशपांडे ने थिएटर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। मंच पर अभिनय ने ही उनकी कला को निखारा और बाद में उन्होंने छोटे और बड़े पर्दे पर अपनी खास पहचान बनाई।

इंडस्ट्री ने दी श्रद्धांजलि

उनके निधन की खबर के बाद फिल्म और टीवी जगत के कई कलाकारों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। प्रवीणा देशपांडे ने अपने सादगीभरे और सशक्त अभिनय से दर्शकों के दिलों में जो जगह बनाई, वह हमेशा याद की जाएगी। उनका जाना इंडस्ट्री के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

