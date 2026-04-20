सनकी किंग ने बेटी के साथ देखा खतरनाक ‘क्लस्टर’ बम मिसाइल परीक्षण, अमेरिका-द.कोरिया को दी सीधी चुनौती

Edited By Tanuja,Updated: 20 Apr, 2026 12:27 PM
उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन और उनकी बेटी की मौजूदगी में ‘क्लस्टर’ बमों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। यह कदम अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ सैन्य ताकत बढ़ाने की रणनीति माना जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव और बढ़ गया है।
International Desk: उत्तर कोरिया ने सोमवार को कहा कि उसने इस महीने दूसरी बार 'क्लस्टर' बमों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। इसे संभवतः अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रणालियों से मुकाबला करने की उत्तर कोरिया की क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' (केसीएनए) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से दूर कई बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाया है।
केसीएनए की ओर से जारी तस्वीरों में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और उनकी बेटी एक तटीय निगरानी क्षेत्र से पानी के ऊपर से गुजरते हुए एक प्रक्षेपास्त्र को देखते नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों ने काले रंग की चमड़े की जैकेट पहनी हुई है। दक्षिण कोरिया की खुफिया सेवा ने हाल में कहा था कि किम की बेटी का नाम कथित तौर पर किम जू ऐ है और वह किम की उत्तराधिकारी बन सकती हैं। केसीएनए ने अपनी खबर में कहा कि किम ने 'क्लस्टर' बम से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली पांच उन्नत 'ह्वासोंग-11 का' बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण का निरीक्षण किया। केसीएनए के अनुसार, मिसाइलों ने एक द्वीप को निशाना बनाया और किम ने प्रक्षेपणों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, '' मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है..।''